تزامناً مع نهاية الفصل الدراسي الأول وتمجيداً لأهمية العلم والعلماء، نظمت مدرسة الأمل الثانوية في قرية المشهد أمسية ثقافية علمية بعنوان "ليلة العلماء"، وقد ضمت حضوراً كريماً تكون من طاقم تدريس وطلاب المدرسة بمشاركة طيبة لأهالي الطلاب.

كما جاء الإسلام داعماً لقيمة العلم الثمينة فقد تم افتتاح الأمسية بتلاوة الطالب محمد سليمان من الصف التاسع لبعض الآيات العطرة من القرآن الكريم مبيناً من خلالها مدى اهمية العلم والعلماء.تبعهُ مدير المدرسة د. سعيد سليمان الذي بدوره رحب بالحضور الكريم مبينا الهدف من وراء تنظيم هذه الامسية قائلا: هدفنا الأساسي من وراء تنظيم هذه الأمسية هو تحفيز الطلاب على العلم والتعليم واظهار قدراتهم في المجالات المختلفة. وتمنى للجميع أمسية ناجحة ومثمرة شاكرا طاقم المدرسة والطلاب على عملهم الدؤوب لاخراج هذه الأمسية الى حيز التنفيذ.اشتملت فقرات الأمسية على محاضريتن قيمتين للدكتور صبحي بشير المتخصص بالكيمياء والبيوتكنولوجيا بعنوان "الانتقال من العصر النفطي الى العصرالجديد". فيما تناولت محاضرة الدكتور فضيل صالح المتخصص بالفيزياء اساليب التدريس الحديثة ودمج الفعاليات والتجارب العلمية في المنهاج الدراسي. اشتملت الفقرة الثانية على مسرحية باللغة الانجليزية من انتاج وأداء الطلاب وارشاد معلمة اللغة الانجليزية والتي نالت ﺇعجاب الجميع تحت عنوان World Changers وتناولت نبذة عن حياة العلماء الذين غيروا وجه العالم عبر التاريخ باللغة الانجليزية.أنتهت الأمسية بفقرة التجارب العلمية ،حيث تم توزيع الطلاب على محطات، وقد أظهر الطلاب ابداعاً خلال اجراءهم التجارب أمام الحضور.تضمنت المحطات تجارب علمية بالكيمياء, الفيزياء والبيولوجيا. واحتوت الفقرات أيضا على محطة للفحوصات الطبية مثل قياس ضغط الدم, السكري وقياس الطول والوزن.ولا ننسى بالذكر الحضور الملفت والمشرف للطلاب والأهل والذين بدورهم قد عبروا عن سعادتهم بهذا الانجاز، وجاء دعمهم مطالباً بإجراء المزيد من دعوات وفعاليات مشابهه وذلك من خلال استبيان تم ارساله على الهواتف النقالة للأهل بعد انتهاء البرنامج مباشرة.وقد شارك رئيس المجلس المحلي وجيه سليمان والأستاذ عبد الفتاح حسن، مدراء مدارس وأقسام في المجلس المحلي في برنامج الأمسية.تشكر المدرسة كل من ساهم بتمويل وانجاح هذا البرنامج من اولياء امور، ووحدة النهوض بالشبيبة التابعة للمجلس المحلي، متمنين لطلابها وطاقم تدريسها المزيد من التألق العلمي والمثابرة في العمل والعطاء.