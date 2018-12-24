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ظريف: لم نقل أبدا إننا نريد تدمير إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حوار مع مجلة Le Point الفرنسية الاتهامات بأن بلاده تسعى إلى محو إسرائيل، وتساءل مستغربا "متى أعلنا أننا سندمر إسرائيل".



وشدد على أن بلاده لم تقل أبدا إنها ستمحو إسرائيل من الخريطة، وتساءل في هذا الصدد قائلا: "متى أعلنا أننا سندمر إسرائيل؟ أرني مسؤولا إيرانيا واحدا قال ذلك. لم يقل أحد هذا الأمر".


وفي معرض إجابته على سؤال حول تصريحات أدلى بها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد عام 2007 مفادها أنه سيتم محو إسرائيل من الخريطة، قال ظريف إن أحمدي نجاد كرر حينها كلمات آية الله الخميني، المرشد الإيراني المؤسس الراحل.


وتابع أن الخميني قال إن السياسات الإسرائيلية الوحشية ستؤدي إلى تدميرها، ولم يقل إن إيران ستقوم بهذا الأمر.


ولفت ظريف إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان هدد خلال زيارته إلى مفاعل ديمونة النووي في أغسطس الماضي بأن إسرائيل ستدمر إيران.




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