أثار يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي حفيظة عشاق البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما كشف عن هوية النجم الذي تصور معه "السيلفي" الوحيدة على هاتفه المحمول.

وتحدث كلوب الألماني خلال أحد الحوارات الصحفية عن أفضل لاعب في التاريخ بالنسبة له، وقال: "عندما كنت صغيرا كان أبي يقول لي، مهما قالوا لك في المستقبل سيظل بيليه هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".وأضاف قائلا: "كان لي الشرف أن أقابل الأسطورة البرازيلي بيليه، عندما كنت في كأس العالم 2006، الذي نظمته ألمانيا".وتابع مدرب فريق ليفربول الإنجليزي: "أنا لست من هذا النوع من الأشخاص الذين يتوترون بسرعة ولكنني تعرقت بشدة وكنت متوترا للغاية في تلك اللحظة".