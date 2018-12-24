ياسمين, صبري, تثير, الجدل, في, اخر, ظهور, لها, مع, هذا, الشاب,

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خضعت الممثلة المصرية رانيا يوسف إلى جلسة تصوير خاصة لمناسبة عيد...
احتفلت الفنانة المصرية أنغام بعيد ميلاد نجلها الأصغر عبدالرحمن، وذلك عبر حسابها...
شاركت زينب، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بصورة لوالدها نصر فياض،...
أثار الفنان العراقي كاظم الساهر الجدل وقلق محبيه بسبب تصريحاته خلال حفله...
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وضعت الممثلة اللبنانية ريتا حايك مولودها الأول من زوجها طبيب القلب عبد الله ربيز...
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ما بين قبرص ولبنان، يتنقل "عندليب الأغنية العراقية" الفنان حاتم العراقي محتفلاً...
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