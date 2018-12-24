تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-24 12:29:40 صور - انطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة في بيت لحم |  2018-12-24 12:23:50 أمخاخ أطفالكم في خطر.. والسبب الهواتف الذكية! |  2018-12-24 12:15:24 فيديو وصور - تحقيق حلم الشاب فراس خطيب والفتاة راما طه من كفركنا بأن يصبحا عنصري شرطة ليوم واحد |  2018-12-24 11:08:50 بلومبرغ: أثرياء العالم خسروا 511 مليار دولار في 2018 |  2018-12-24 10:55:16 رفع سعر المياه للمستهلك بنسبة 4.12% |  2018-12-24 10:18:40 عمال مصانع الاسمنت في البلاد ينظمون مظاهرات واحتجاجات |  2018-12-24 10:15:40 عصير البرتقال أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة عند الشيخوخة |  2018-12-24 10:14:34 ظريف: لم نقل أبدا إننا نريد تدمير إسرائيل |  2018-12-24 10:12:14 تعرفوا على ملكة جمال كردستان العراق - صور وفيديو |  2018-12-24 09:55:21 البعينة نجيدات - جميل خليل حموده في ذمة الله |  2018-12-24 09:49:02 اصابة متوسطة لشاب سقط داخل بئر في الناصرة |  2018-12-24 09:40:27 مصرع 94 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2018 |  2018-12-24 09:10:30 المغرب.. المشتبه بقتلهم السائحتين ذئاب منفردة لداعش |  2018-12-24 09:02:30 ارتفاع عدد قتلى التسونامي في إندونيسيا الى 280 ضحية |  2018-12-24 08:55:22 ملك الأردن: علاقاتنا مع سوريا ستعود كما كانت |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ياسمين صبري تثير الجدل في اخر ظهور لها مع هذا الشاب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كانت قد نشرته الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ عبر حسابها الخاص واثارن الجدل فيه بين معجبينها وذلك بسبب ظهور شخص غريب الى جانبها بينما كانا يستمعان الى أغنية الفنانة العالمية ماريا كاري “all I need on Christmas”، وذلك احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.yasmine sabry brother.



وتساءل الجمهور عن هوية هذا الشاب الوسيم ليتضح انه شقيق ياسمين صبري، الذي لا يظهر معها في أي مناسبة رسمية الا نادراً، وذلك لأنه يعيش في الخارج بسبب استكماله لدراسته في أوروبا.




كلمات متعلقة

ياسمين, صبري, تثير, الجدل, في, اخر, ظهور, لها, مع, هذا, الشاب,

تابعونــا

رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بإطلالة صادمة رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بإطلالة صادمة 2018-12-24 | 13:00:07

خضعت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ إلى جلسة تصوير خاصة لمناسبة عيد...

أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها بصور عائلية جديدة أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها بصور عائلية جديدة 2018-12-24 | 11:50:13

احتفلت الفنانة المصرية أنغام بعيد ميلاد نجلها الأصغر عبدالرحمن، وذلك عبر حسابها...

ابنة هيفاء وهبي تنشر صور والدها.. وهذا ما قالته عن الأم ابنة هيفاء وهبي تنشر صور والدها.. وهذا ما قالته عن الأم 2018-12-24 | 09:15:51

شاركت زينب، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بصورة لوالدها نصر فياض،...

كاظم الساهر يفكر في الاعتزال لكن من الذي يمنعه؟ كاظم الساهر يفكر في الاعتزال لكن من الذي يمنعه؟ 2018-12-24 | 07:00:49

أثار الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ الجدل وقلق محبيه بسبب تصريحاته خلال حفله...

رانيا يوسف تطلب الدعاء لها ولبناتها! رانيا يوسف تطلب الدعاء لها ولبناتها! 2018-12-23 | 14:29:58

أثارت الفنانة رانيا يوسف من جديد الجدل بعد ارتدائها فستانا عاريا، وأصبحت حديث...

ريتا حايك تضع مولودها الأول: “وصلت هديتنا في عيد الميلاد” ريتا حايك تضع مولودها الأول: “وصلت هديتنا في عيد الميلاد” 2018-12-23 | 13:26:28

وضعت الممثلة اللبنانية ريتا حايك مولودها الأول من زوجها طبيب القلب عبد الله ربيز...

أصالة وحسين الجسمى وأحلام ومحمد عبده ينعون الأمير طلال بن عبد العزيز أصالة وحسين الجسمى وأحلام ومحمد عبده ينعون الأمير طلال بن عبد العزيز 2018-12-23 | 11:15:18

سادت حالة من الصدمة داخل الوسط الفنى وخارجه بعد وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل...

حاتم العراقي ما بين قبرص ولبنان محتفلاً بالعام الجديد 2019 حاتم العراقي ما بين قبرص ولبنان محتفلاً بالعام الجديد 2019 2018-12-23 | 09:31:02

ما بين قبرص ولبنان، يتنقل "عندليب الأغنية العراقية" الفنان حاتم العراقي محتفلاً...

شقيق حسين الجسمي يردّ على مريم حسين بعد حديثها عن سجنه شقيق حسين الجسمي يردّ على مريم حسين بعد حديثها عن سجنه 2018-12-22 | 23:17:14

تحدثت الممثلة المغربية ​مريم حسين​ بالأمس عن سجن ​صالح الجسمي​ شقيق الفنان...

فيديو … ماذا توقعت ماغي فرح لعام 2019 ؟ فيديو … ماذا توقعت ماغي فرح لعام 2019 ؟ 2018-12-21 | 18:04:21

كشفت عالمة الأبراج والفلك ماغي فرح، عن توقعاتها لأحداث العالم خلال العام المقبل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشاب مصرع احمد شهوان اكسال قرية مصرع حادث طرق مروع شمال البلاد الكسيفة حملة واسعة الشرطة تفتيش اعتقال فلسطينيين بدون تصاريح تحرير مخالفات سير سيارات ذخيرة طالب جامعي تنفيذ عملية تفجيرية القطار الخفيف في القدس اعتقال علي ابو حسان 20 مترا بئر الناصرة اصابة انقاذ تخليص وحدات ريال مدريد باريس سان جيرمان مباشر حي بث مباراة الحاج رياض ابو حسين رمانه فريضة الحج وفاة قرية رمانة اخلاء ورشة بناء عمال العثور على قذيفة قديمة الشرطة متفجرات خبير منطقة تل ابيبعابد يونس عرابة تفتيش بيته الشرطة بحثا عن سلاح مسجاف مدينة شكوى ام الفحم تظاهرة المسجد الاقصى مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية قاعات ام الفحم مراقبة ضد اهالي المدينة نسا ء فتيات تصوير كاميرات شرطة جريمة قتل سهرة حناء تساقط ثلوج جبل الشيخ موقع مفتو تزلج زوار استقبال تقطيع عشرات اشجار الزيتون الرينة جيوسي شاب استدعاء الشرطة تحقيق احتراق حريق بيت سقف قرميد يركا اطفاء ضبط مفرقعات العاب نارية خطيرة حملة الشرطة مدينة طمرة اهالي اصحاب محلات شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com