ياسمين, صبري, تثير, الجدل, في, اخر, ظهور, لها, مع, هذا, الشاب,

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كانت قد نشرته الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ عبر حسابها الخاص واثارن الجدل فيه بين معجبينها وذلك بسبب ظهور شخص غريب الى جانبها بينما كانا يستمعان الى أغنية الفنانة العالمية ماريا كاري “all I need on Christmas”، وذلك احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.yasmine sabry brother.

وتساءل الجمهور عن هوية هذا الشاب الوسيم ليتضح انه شقيق ياسمين صبري، الذي لا يظهر معها في أي مناسبة رسمية الا نادراً، وذلك لأنه يعيش في الخارج بسبب استكماله لدراسته في أوروبا.