crazy, line, تطلق, تشكيلة, لتحتفلي, بليلة, راس, السنة‎,

في ليلة رأس السنة هناك دائماً حاجة إلى التجديد مع قطع أزياء جديدة لامعة وخاصة. وفي شبكة الازياء النسائية crazy line ستجدن تشكيلة تناسب ليلة راس السنة وتمنح المرأة المحتفلة مظهرا أنيقا ورائعا في هذه الليلة الخاصة.

من بين قطع التشكيلة يمكن اختيار فستان مسائي مع نسيج مذهل او اختيار بلوزة بدون اكمام مسائية المصنوعة من قماش البليسي المزينة بمنطقة الرقبة بألوان الاسود والذهبي ويمكن ايضا ارتدائها تحت جاكيت مسائي وملائمتها مع بنطال او تنورة مناسبة.للاحتفال مع العائلة في حفلات ليلة راس السنة يمكن اختيار فستان مسائي مميز وطبعا لا تكتمل الاطلالة دون اضافة اكسسوارات ملائمة او اختيار جاكيت قصيرة مع خياطة وجيوب جانبية وملائمتها مع بنطال اسود ملائم .تشكيلة ازياء الشتاء المميزة لأيام مميزة متوفرة في جميع فروع شبكة "crazy line" وفي فروع الوسط العربي (الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة) وعبر موقع الانترنت الخاص www.crazyline.com