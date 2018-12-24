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البعينة نجيدات - جميل خليل حموده في ذمة الله



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انتقل الى رحمة الله تعالى في البعينة نجيدات، صباح اليوم الاثنين، جميل خليل حمودة ( ابو الشادي). وسيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر.

انا لله وانا اليه راجعون




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