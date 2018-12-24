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اصابة متوسطة لشاب سقط داخل بئر في الناصرة



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افادنا كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية صباح اليوم الاثنين ان طواقم اطفاء وانقاذ من منطقة الناصرة عملت على تخليص شخص سقط داخل بئر/حفرة في منطقة تجرى فيها اعمال حفريات بالقرب من المحاكم في مدينة الناصرة.



هذا ونجح رجال الاطفاء والانقاذ من تخليص الشخص واخراجه من الحفرة، حيث وصفت الطواقم الطبية حالته بالمتوسطة واحيل لاستكمال العلاج في المستشفى.
اصابة متوسطة لشاب سقط داخل بئر في الناصرة




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