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سخنين -الحاج حمد حسين غالية (ابو مفيد) في ذمة الله



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انتقل الى رحمتة تعالى المرحوم الحاج حمد حسين غالية صباح اليوم الاثنين ٢٤/١٢/٠١٨


وسيشيع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر 


ان لله وانا اليه راجعون




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