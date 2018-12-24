تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-24 12:29:40 صور - انطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة في بيت لحم |  2018-12-24 12:23:50 أمخاخ أطفالكم في خطر.. والسبب الهواتف الذكية! |  2018-12-24 12:15:24 فيديو وصور - تحقيق حلم الشاب فراس خطيب والفتاة راما طه من كفركنا بأن يصبحا عنصري شرطة ليوم واحد |  2018-12-24 11:08:50 بلومبرغ: أثرياء العالم خسروا 511 مليار دولار في 2018 |  2018-12-24 10:55:16 رفع سعر المياه للمستهلك بنسبة 4.12% |  2018-12-24 10:18:40 عمال مصانع الاسمنت في البلاد ينظمون مظاهرات واحتجاجات |  2018-12-24 10:15:40 عصير البرتقال أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة عند الشيخوخة |  2018-12-24 10:14:34 ظريف: لم نقل أبدا إننا نريد تدمير إسرائيل |  2018-12-24 10:12:14 تعرفوا على ملكة جمال كردستان العراق - صور وفيديو |  2018-12-24 09:55:21 البعينة نجيدات - جميل خليل حموده في ذمة الله |  2018-12-24 09:49:02 اصابة متوسطة لشاب سقط داخل بئر في الناصرة |  2018-12-24 09:40:27 مصرع 94 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2018 |  2018-12-24 09:10:30 المغرب.. المشتبه بقتلهم السائحتين ذئاب منفردة لداعش |  2018-12-24 09:02:30 ارتفاع عدد قتلى التسونامي في إندونيسيا الى 280 ضحية |  2018-12-24 08:55:22 ملك الأردن: علاقاتنا مع سوريا ستعود كما كانت |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع 94 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2018



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



94 مواطنا عربيا قتلوا في حوادث الطرق منذ بداية العام , ستة منهم قتلوا الأسبوع الماضي . منذ بداية عام 2018 قتل 308 شخصا في حوادث الطرق , حيث قتل عشرة أشخاص في الأسبوع الماضي . كما تظهر البيانات أن 29 شابًا من الفئة العمرية (15-24) من المجتمع العربي قد قُتلوا في حوادث الطرق منذ بداية العام, قتل اثنان منهم في الأسبوع الماضي.

 
بيانات حول الإصابات الرئيسية في المجتمع العربي منذ بداية العام:


 مقتل 12 طفلاً  من الفئة العمرية (0-14)  من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام .

مقتل 29 شابًا من الفئة العمرية (15-24) من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام. اثنان منهم قتلوا الأسبوع الماضي .  

ثمانية من كبار السن من الفئة العمرية  (65 سنة فأكثر) من المجتمع العربي قُتلوا في حوادث الطرق منذ بداية العام , ثلاثة منهم قُتلوا في الأسبوع الماضي .

مقتل 22 من المشاة من المجتمع العربي في حوادث مرورية منذ بداية العام , قتل اثنان منهم في الأسبوع الماضي .

مقتل 35 سائقًا من المجتمع العربي منذ بداية العام في حوادث الطرق. عشرة منهم من السائقين الشباب (حتى سن 24) .

هناك 159 سائق من المجتمع العربي متورطون في حوادث طرق قاتلة , 44 منهم كانوا من السائقين الشباب (حتى سن 24) .

مقتل 14 شخصا من راكبي الدراجات النارية من المجتمع العربي منذ بداية العام .

مقتل أحد راكبي الدراجات في المجتمع العربي منذ بداية العام . 

إيريز كيتا , مدير عام جمعية أور ياروك , يقول: " ينتهي عام 2018 بانخفاض عدد الوفيات مقارنة بالعام الماضي , مما يثبت لنا أن حوادث الطرق ليست قدرا من السماء , بل هي فشل مستمر. الزيادة في عدد دوريات المرور , كما وعد وزير الأمن العام جلعاد أردان , هو السبب في تخفيض عدد الوفيات هذا العام مقارنة بالعام الماضي , مما يثبت زعمنا أنه من الممكن التغلب على حوادث الطرق والنجاح في هذا الصراع إذا استثمرت الدولة الموارد لإنقاذ الأرواح. للسنة الثانية على التوالي , فشلت الحكومة الإسرائيلية في تحقيق الهدف الذي حددته لنفسها - انخفاض إلى أقل من 300 شخص قُتلوا بسبب حوادث الطرق. في عام آخر , انضمت أكثر من 300 أسرة إلى العائلات الثكلى الآخذة في الازدياد . يجب أن يكون عام 2019 عامًا من الانخفاض المستمر في عدد الوفيات من خلال تحسين البنى التحتية على الطرق الحمراء , وتعزيز إنفاذ الشرطة والتركيز على السكان المعرضين بشدة لخطر الإصابة في حوادث الطرق . "




كلمات متعلقة

مصرع, 94, عربيا, بحوادث, الطرق, منذ, بداية, العام, 2018,

تابعونــا

صور - انطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة في بيت لحم صور - انطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة في بيت لحم 2018-12-24 | 12:29:40

أكد رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، أن الاحتفال بعيد الميلاد، موضوع وطني بامتياز،...

فيديو وصور - تحقيق حلم الشاب فراس خطيب والفتاة راما طه من كفركنا بأن يصبحا عنصري شرطة ليوم واحد فيديو وصور - تحقيق حلم الشاب فراس خطيب والفتاة راما طه من كفركنا بأن يصبحا عنصري شرطة ليوم واحد 2018-12-24 | 12:15:24

كجزء من نشاط مركز شرطة كفركنا، لتعزيز ثقة الجمهور، وصلت الى محطة الشرطة صباح...

رفع سعر المياه للمستهلك بنسبة 4.12% رفع سعر المياه للمستهلك بنسبة 4.12% 2018-12-24 | 10:55:16

أعلنت سلطة المياه اليوم عن رفع سعر المياه للمستهلك بنسبة 4.12% ابتداء من مطلع العام...

عمال مصانع الاسمنت في البلاد ينظمون مظاهرات واحتجاجات عمال مصانع الاسمنت في البلاد ينظمون مظاهرات واحتجاجات 2018-12-24 | 10:18:40

يبدأ خلال الايام المقبلة المئات من عمال صناعة الاسمنت الاسرائيلي، الذين يعملون...

اصابة متوسطة لشاب سقط داخل بئر في الناصرة اصابة متوسطة لشاب سقط داخل بئر في الناصرة 2018-12-24 | 09:49:02

افادنا كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية صباح اليوم الاثنين...

اليوم- مسيرة الميلاد في الناصرة واغلاق شوارع من الساعة 11 اليوم- مسيرة الميلاد في الناصرة واغلاق شوارع من الساعة 11 2018-12-24 | 08:44:46

اليوم الاثنين سيتم اغلاق شوارع عديدة في مدينة الناصرة خلال مسيرة عيد الميلاد...

الطقس - اجواء باردة وماطرة نهاية الأسبوع الطقس - اجواء باردة وماطرة نهاية الأسبوع 2018-12-24 | 06:20:49

توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم الاثنين انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون...

مقتل رجل تعرض لضرب مبرح خلال شجار في بئر السبع مقتل رجل تعرض لضرب مبرح خلال شجار في بئر السبع 2018-12-23 | 22:48:48

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب أنها تلقت بلاغ عن شجار وطعن في مدينة...

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في رهط اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في رهط 2018-12-23 | 20:02:01

وقع مساء اليوم الاحد شجار عنيف بين عائلتين في حارة 26 بمدينة رهط , مما ادى الى اصابة...

رهط:اعتقال شابتين بشبهة الاعتداء على قاصر رهط:اعتقال شابتين بشبهة الاعتداء على قاصر 2018-12-23 | 19:27:46

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة:"في تاريخ 16.12.18 حوالي الساعة 08:00 صباحاً...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مكة المكرمة حج اداء مناسك محمد عواد محرر الصنارة صحيفة زوجته اجواء الحج مشتبهون اشتباه تجارة مخدرات اسلحة شمال البلاد اعتقال 17 شخصا الناصرة عيلوط ام الفحم نين محمد سلمان ابو حامد الكسيفة ارتفاع شجار ضحايا الكسيفة عائلي انتخابات عضوية رئاسة بلدية الطيبة الثلاثاء صناديق اقتراع تصويت المدرسة الثانوية دار الحكمة الفوج الخامس طلابها تحتفل ام الفحم طلابها كاظم عاصلة بطاطا عرابة هدم بيته بيده مدينة تلقيه أمر هدم تنظيم مسطح خارج الارض اطلاق نار بيت سيارة ضابط الامن بلدية ابة حسن بدارنه الشرطة اسعاف اضرار تظاهرة رفع شعارات عائلة دوابشة قرية دوما محكمة مركزية اللد سعيد نعيم يافا مصرع زوجته كلوي انجيلا اشقر حادث طرق الفريديس هدم بيت كفر قاسم مدينة عشية الذكرى ال 60 مجزرة علي ابو الحين عيسى باتي بوريسوف برشلونة بث مباشر مباراة حي دوري ابطال اوروبا عكا لقاء معايدة لابناء الطائفة المسيحية عيد الفصح المجيد مدينة وجهاء مسلمين دروز بهائين اصابة خطيرة تراكتورون رباعية دفع مركبة طرق مروع قرية الشبلي عرب سائقوا شركة ايجد مواصلات حافلات يتظاهرون في القدس احتجاجا على ظروف عملهم أبو سبيت الاطرش اهالي طلاب مظاهرة شعارات النقب اغلاق الشارع المؤدي المدرسة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com