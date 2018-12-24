مصرع, 94, عربيا, بحوادث, الطرق, منذ, بداية, العام, 2018,

94 مواطنا عربيا قتلوا في حوادث الطرق منذ بداية العام , ستة منهم قتلوا الأسبوع الماضي . منذ بداية عام 2018 قتل 308 شخصا في حوادث الطرق , حيث قتل عشرة أشخاص في الأسبوع الماضي . كما تظهر البيانات أن 29 شابًا من الفئة العمرية (15-24) من المجتمع العربي قد قُتلوا في حوادث الطرق منذ بداية العام, قتل اثنان منهم في الأسبوع الماضي.

بيانات حول الإصابات الرئيسية في المجتمع العربي منذ بداية العام:مقتل 12 طفلاً من الفئة العمرية (0-14) من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام .مقتل 29 شابًا من الفئة العمرية (15-24) من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام. اثنان منهم قتلوا الأسبوع الماضي .ثمانية من كبار السن من الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) من المجتمع العربي قُتلوا في حوادث الطرق منذ بداية العام , ثلاثة منهم قُتلوا في الأسبوع الماضي .مقتل 22 من المشاة من المجتمع العربي في حوادث مرورية منذ بداية العام , قتل اثنان منهم في الأسبوع الماضي .مقتل 35 سائقًا من المجتمع العربي منذ بداية العام في حوادث الطرق. عشرة منهم من السائقين الشباب (حتى سن 24) .هناك 159 سائق من المجتمع العربي متورطون في حوادث طرق قاتلة , 44 منهم كانوا من السائقين الشباب (حتى سن 24) .مقتل 14 شخصا من راكبي الدراجات النارية من المجتمع العربي منذ بداية العام .مقتل أحد راكبي الدراجات في المجتمع العربي منذ بداية العام .إيريز كيتا , مدير عام جمعية أور ياروك , يقول: " ينتهي عام 2018 بانخفاض عدد الوفيات مقارنة بالعام الماضي , مما يثبت لنا أن حوادث الطرق ليست قدرا من السماء , بل هي فشل مستمر. الزيادة في عدد دوريات المرور , كما وعد وزير الأمن العام جلعاد أردان , هو السبب في تخفيض عدد الوفيات هذا العام مقارنة بالعام الماضي , مما يثبت زعمنا أنه من الممكن التغلب على حوادث الطرق والنجاح في هذا الصراع إذا استثمرت الدولة الموارد لإنقاذ الأرواح. للسنة الثانية على التوالي , فشلت الحكومة الإسرائيلية في تحقيق الهدف الذي حددته لنفسها - انخفاض إلى أقل من 300 شخص قُتلوا بسبب حوادث الطرق. في عام آخر , انضمت أكثر من 300 أسرة إلى العائلات الثكلى الآخذة في الازدياد . يجب أن يكون عام 2019 عامًا من الانخفاض المستمر في عدد الوفيات من خلال تحسين البنى التحتية على الطرق الحمراء , وتعزيز إنفاذ الشرطة والتركيز على السكان المعرضين بشدة لخطر الإصابة في حوادث الطرق . "