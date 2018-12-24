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هل يعود أوزيل إلى ريال مدريد؟.. صفقة تبادلية في الطريق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت تقارير إعلامية إن مسؤولي أرسنال الإنجليزي يفكرون في الاستغناء عن النجم مسعود أوزيل، ومن أجل ذلك قد يقترحون صفقة تبادلية على ريال مدريد الإسباني.



وأوضحت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن أرسنال أصبح مستعدا للاستغناء عن أوزيل، خصوصا بعدما رفض مدرب الفريق، الإسباني أوناي إيمري، الحديث، قبل أيام، عن مستقبل لاعبه.


وأضافت أن راتب النجم الألماني يثقل كاهل خزينة الفريق، على اعتبار أنه يجني ما يقدر بنحو 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، مما يجعله واحدا من أعلى اللاعبين دخلا.


وتهرب إيمري، الأربعاء الماضي، من الجواب على سؤال أحد الصحفيين بشأن ما إذا كان سيفكر في عروض من فرق أخرى لأوزيل في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.


وذكرت "إندبندنت" أن الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة قد تشهد رحيل أوزيل إلى الريال، مقابل استقدام الإسباني إيسكو إلى أرسنال، مشيرة إلى أن واحدا من الأسباب التي قد تعجل بإتمام الصفقة، أزمة إيسكو مع مدرب النادي الملكي سولاري.


وتتنافس عدة أندية على خدمات إيسكو، من بينها يوفنتوس وتشيلسي ومانشستر سيتي.


يذكر أن عقد أوزيل مع أرسنال مستمر حتى عام 2021، وذلك بعد انضم إليه من ريال مدريد في 2013.


وكان اللاعب خارج تشكيلة الفريق اللندني بشكل متكرر في آخر شهرين، حيث كانت البداية بسبب إصابة في الظهر ثم بسبب ارتفاع اللياقة البدنية لبعض الفرق المنافسة، وفق ما ذكر مدربه.




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