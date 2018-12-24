ارتفاع, عدد, قتلى, التسونامي, في, إندونيسيا, الى, 280, ضحية,

قال مسؤولون في إندونيسيا، الاثنين، إن عدد قتلى أمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت جزيرتي جاوا وسومطرة بعد ثورة بركان أناك كراكاتوا ارتفع إلى 280، فيما يستخدم رجال الإنقاذ المعدات الثقيلة وأيديهم العارية في البحث عن ناجين.

وأصيب المئات في أمواج المد العاتية التي وقعت دون سابق إنذار تقريبا في وقت متأخر يوم السبت عند مضيق سوندا. واضطر ما يربو على ثلاثة آلاف من السكان إلى الانتقال لأراض مرتفعة مع استمرار التحذير من ارتفاع المد حتى يوم غد الثلاثاء.وقد شهدت إندونيسيا سقوط أكبر عدد من القتلى خلال عام نتيجة الكوارث فيما يزيد على عشر سنوات. فقد سوت زلازل مناطق من جزيرة لومبوك السياحية بالأرض في يوليو وأغسطس ،كما أسفر زلزال وتسونامي عن مقتل أكثر من ألفي شخص على جزيرة سولاويسي في سبتمبر.