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لقطات من الأماكن التي مرّ بها تسونامي إندونيسيا



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لقطات من الأماكن التي مرّ بها تسونامي إندونيسيا




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