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لقطات من الأماكن التي مرّ بها تسونامي إندونيسيا
2018-12-24 08:56:54
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لقطات من الأماكن التي مرّ بها تسونامي إندونيسيا
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