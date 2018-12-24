ملك, الأردن:, علاقاتنا, مع, سوريا, ستعود, كما, كانت,

أعرب الملك الأردني، الملك عبدالله الثاني، عن أمنياته بتحسن الأوضاع في سوريا والعراق.

وقال الملك في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الأردنيين أمس الأحد، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن "علاقاتنا ستعود مع سوريا كما كانت من قبل، نتمنى لسوريا كل الخير، الشغل سيرجع كما كان من قبل، وكذلك الأوضاع تتحسن في العراق بشكل ملحوظ، ونحن دائماً على تواصل معهم من أجل فتح الأسواق لمنتجاتنا، ورئيس الوزراء سيزور بغداد قبل نهاية السنة".ويأمل الأردن، أن يساعد استقرار سوريا والعراق البلاد في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها، من خلال مشاريع إعادة الإعمار وفتح الحدود أمام الصادرات الأردنية.وأشار الملك إلى أن "انقطاع الغاز المصري شكل مشكلة كبيرة للأردن، والآن بدأ العمل لاستئناف تزويد المملكة به".