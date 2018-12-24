ملك, الأردن:, علاقاتنا, مع, سوريا, ستعود, كما, كانت,

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قال مسؤولون في إندونيسيا، الاثنين، إن عدد قتلى أمواج المد العاتية (تسونامي) التي...
الت عضو الكونغرس الأميركي، فلسطينية الاصل، رشيدة طليب إن أداء اليمين الدستورية...
أعلن متحدث عسكري أميركي أن أمر انسحاب الجنود الاميركيين من سوريا تم توقيعه. وقال...
أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشجاعة جنود بلاده العاملة في عملية "برخان"...
قدم أكثر من 75 ألف شخص أمنياتهم الطيبة لإمبراطور اليابان إكيهيتو، الذي أتم عامه...
اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان قرار الرئيس الأمريكي دونالد...
يعود اللاعب الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، إلى مدينة برشلونة، اليوم الأحد، بعد...
قتل 168شخصا وأصيب أكثر من 580 آخرون فيما لايزال عشرون آخرون في عداد المفقودين، جراء...
قررت لجنة المراقة العليا التابعة للجيش الأمريكي، إدخال منظومة الدفاع...
أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيمس ماتيس...