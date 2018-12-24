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أجواء إحتفالية بنهاية الفصل الأول في ثانوية يافة الناصرة



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إن المشاركة والتواصل والتعاون بين الأهل والمدرسة يساهم في تحسين العملية التعليمية وبناء أجيال مثقفة، وعندما تكتمل ركائز ودعائم العمل التربوي من إدارة ومعلمين وأولياء أُمور طلاب وتتظافر الجهود والكل يعمل وفق منظومة واضحة المعالم والأدوار، فلا بد من نيل المراد والظفر بالنجاح والرقي بالمدرسة إلى أسمى المراتب وأعلى الدرجات.



وبأجواء مميزة مليئة بالسعادة، وبحضور عدد كبير من أهالي الطلاب، وبمشاركة لجنة أولياء أُمور الطلاب، قامت مدرسة يافة الناصرة الثانوية يوم الجمعة الموافق 21.12.2018 بتوزيع شهادات الفصل الدراسي الأول على الطلاب وذويهم، حيث تم إستقبالهم من قبل مدير المدرسة د. عفو خليلية وكامل طاقم الهيئة التدريسية وقاموا بتقديم التشريفات لهم وتوزيع الحلوى عليهم ومن ثم إستقبالهم في الصفوف ليقدموا لهم الشرح الكافي عن وضع أبنائهم التعليمي والسلوكي وثم تقديم الشهادات 

وتقرير سلوكيات الطالب منذ بداية السنة وتوجيهات من أجل تقدم الطلاب إلى الأفضل خلال السنة الدراسية الحالية.


أتى هذا اللقاء لتعزيز عملية التواصل بين الأهل والمدرسة ودورها في العملية التربوية من أجل رفع مستوى التحصيلي والأخلاقي للطلاب. 


مدير المدرسة د. عفو خليلية أعرب عن مدى رضاه وسروره من تعاون الأهالي والحضور الواسع المشرف حيث قال: "تسعى إدارة المدرسة دائمًا إلى بناء جسر التواصل بينها وبين الأهالي بصورة دائمة لتمنحهم جميع المعلومات الممكنة عن أبنائهم خلال السنة الدراسية، ونحن كإدارة ومعلمين نبذل قصارى جهودنا ليحصلوا على نتائج مشرفة ونحن نأخذ على عاتقنا قدر المستطاع على تهيئة المناخ التعليمي المريح بحيث يستطيع كل طالب إبراز طاقاته في خدمة نفسه والمدرسة معًا".


وأضاف أيضًا: "النتائج مرضية وهو إستمرار للإرتفاع الملحوظ في السنوات الأخيرة".


كما وتقدم بالشكر الجزيل لطاقم المعلمين والهيئة التدريسية على الجهود المضنية والجبارة التي بذلوها في سبيل دفع عجلة مسيرة العلم والتفوق لدى الطلاب والمشاركة الواسعة والفعالة والتعاون ومساندة ودعم الأهالي ولجنة أولياء أُمور الطلاب ومجلس الطلاب وكل من ساهم في إنجاح هذا اليوم وتمنى لهم التقدم والنجاح وأعيادًا سعيدة وعطلة ممتعة وآمنة وكل عام والجميع بألف خير. 


بدورها تتقدم لجنة أولياء أُمور الطلاب لمدير المدرسة ولطاقم الهيئة التدريسية والأهالي والطلاب بخالص الشكر والتقدير على التواصل والتعاون والمجهود الذي بذلوه وتحصيل نتائج مشرفة في بداية الفصل الأول حيث تصبو اللجنة إلى أن يستمر التعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة طلابنا ونجاح سيرورة العلم في المدرسة والسير قدمًا نحو تحقيق الأفضل وتتمنى أن تكون هذه العطلة هادئة مريحة آمنة وسالمة وأن يستغلوا أوقاتهم بأُمور مفيدة بعيدة عن المخاطر.


هذا ولاقى اليوم نجاحًا كبيرًا وأعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لإدارة المدرسة والهيئة التدريسية على جهودهم الكبيرة التي يقدمونها لأبنائهم لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية.    
   والمفاجأة الكبرى وضمن برامج السلة الثقافية ومع إنتهاء الفصل الدراسي الأول وإستقبال الأعياد الميلادية المجيدة والخروج لعطلة الشتاء، تم تنظيم في القاعة الرياضية حفلة موسيقية غنائية مع فرقة "فيروزيات" والمطربة ليالي صباغ بمشاركة كافة الصفوف وأعضاء الهيئة التدريسية بإشراف وترتيب مركزة البرامج المربية نجوى سليمان، وكان هناك كلمة ووقفة وتحية ومعايدة لمدير المدرسة د. عفو خليلية.  

وبهذه المناسبة فاجأت لجنة المعلمين في المدرسة بإعداد وتنظيم وجبة غذاء لطاقم الهيئة التدريسية لجهودهم المبذولة وتوزيع الهدايا عليهم، كما وبادر مجلس الطلاب بالمعايدة وتوزيع الحلوى على كافة الصفوف في أجواء ميلادية إحتفالية.   




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