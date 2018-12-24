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اليوم- مسيرة الميلاد في الناصرة واغلاق شوارع من الساعة 11



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اليوم الاثنين سيتم اغلاق شوارع عديدة في مدينة الناصرة خلال مسيرة عيد الميلاد المجيد التقليدية , حيث ستغلق الشوارع من الساعة 11:00 صباحاً حتى 21:00مساءاً.


الشوارع التي سيتم اغلاقها هي :شارع بولص السادس من منطقة المشبير حتى مفرق ام واصف

شارع شيكون العرب طريق مفرق ديانا حتى دوار المدينة وشارع المطاعم .
 
شارع توفيق زياد حتى دوار الجليل ومنطقة الكراجات.
 
وأضافت الشرطة في بيانها :"من المتوقع ان تحضر جماهير غفيرة للمسيرة لذلك ستشهد المنطقة ازمة سير في منطقة الناصرة والقرى المحيطة من الساعة الواحدة ظهرا حتى العاشرة مساءا , الشرطة ستتواجد بشكل مكثف وخاصة في شارع 75 التفافي الناصرة وشارع 60 الموصل طريق الناصرة .




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