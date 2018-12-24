اليوم-, مسيرة, الميلاد, في, الناصرة, واغلاق, شوارع, من, الساعة, 11,

اليوم الاثنين سيتم اغلاق شوارع عديدة في مدينة الناصرة خلال مسيرة عيد الميلاد المجيد التقليدية , حيث ستغلق الشوارع من الساعة 11:00 صباحاً حتى 21:00مساءاً.

الشوارع التي سيتم اغلاقها هي :شارع بولص السادس من منطقة المشبير حتى مفرق ام واصفشارع شيكون العرب طريق مفرق ديانا حتى دوار المدينة وشارع المطاعم .شارع توفيق زياد حتى دوار الجليل ومنطقة الكراجات.وأضافت الشرطة في بيانها :"من المتوقع ان تحضر جماهير غفيرة للمسيرة لذلك ستشهد المنطقة ازمة سير في منطقة الناصرة والقرى المحيطة من الساعة الواحدة ظهرا حتى العاشرة مساءا , الشرطة ستتواجد بشكل مكثف وخاصة في شارع 75 التفافي الناصرة وشارع 60 الموصل طريق الناصرة .