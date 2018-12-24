كاظم, الساهر, يفكر, في, الاعتزال, لكن, من, الذي, يمنعه؟,

أثار الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ الجدل وقلق محبيه بسبب تصريحاته خلال حفله الأخير في دار الأوبرا في دبي بحيث اعلن انه يفكر في التوقف عن العمل في مجال الغناء والموسيقى اي الاعتزال. فبينما كان يغني وكان الحاضرون يتفاعلون معه بقوة قال: “يعني كل ما أريد أبطل الموسيقى أنتوا ترجعوني، محبتكم العظيمة ما أحلاها وفعلا محضر لكم مجموعة أعمال متأكد رح تكونوا فرحانين فيها”.

وبهذه الجملة طمأن الجمهور انه أزال فكرة الاعتزال حاليا من تفكيره وانهم سيشهدون اعمالا جديدة له قريباً.