تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-24 09:02:30 ارتفاع عدد قتلى التسونامي في إندونيسيا الى 280 ضحية |  2018-12-24 08:55:22 ملك الأردن: علاقاتنا مع سوريا ستعود كما كانت |  2018-12-24 08:48:00 أجواء إحتفالية بنهاية الفصل الأول في ثانوية يافة الناصرة |  2018-12-24 08:44:46 اليوم- مسيرة الميلاد في الناصرة واغلاق شوارع من الساعة 11 |  2018-12-24 06:58:32 رشيدة طليب ستؤدي يمين الكونغرس الأميركي على المصحف وثوب فلسطيني |  2018-12-24 06:15:36 البنتاغون: التوقيع على قرار انسحاب القوات الأميركية من سوريا |  2018-12-24 06:20:49 الطقس - اجواء باردة وماطرة نهاية الأسبوع |  2018-12-23 22:55:10 تعزيزات عسكرية اسرائيلية على مدخلي الخليل الشمالي والجنوبي |  2018-12-23 22:48:48 مقتل رجل تعرض لضرب مبرح خلال شجار في بئر السبع |  2018-12-23 20:02:01 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في رهط |  2018-12-23 19:27:46 رهط:اعتقال شابتين بشبهة الاعتداء على قاصر |  2018-12-23 18:46:55 تقديم تصريح مدعي عام بحق شاب فحماوي بشبهة اطلاق النار وضح النهار |  2018-12-23 18:44:51 جمعية حقوق المواطن تلتمس للعليا لشطب قانون القومية |  2018-12-23 18:41:20 المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم تشكر طاقم المعلمين بمناسبة إنتهاء الفصل الأول |  2018-12-23 18:37:30 نتنياهو:تصرفات الطاغية المعادي للسامية اردوغان جنونية |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كاظم الساهر يفكر في الاعتزال لكن من الذي يمنعه؟



  |     |   اضافة تعليق



أثار الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ الجدل وقلق محبيه بسبب تصريحاته خلال حفله الأخير في دار الأوبرا في دبي بحيث اعلن انه يفكر في التوقف عن العمل في مجال الغناء والموسيقى اي الاعتزال. فبينما كان يغني وكان الحاضرون يتفاعلون معه بقوة قال: “يعني كل ما أريد أبطل الموسيقى أنتوا ترجعوني، محبتكم العظيمة ما أحلاها وفعلا محضر لكم مجموعة أعمال متأكد رح تكونوا فرحانين فيها”.



وبهذه الجملة طمأن الجمهور انه أزال فكرة الاعتزال حاليا من تفكيره وانهم سيشهدون اعمالا جديدة له قريباً.




كلمات متعلقة

كاظم, الساهر, يفكر, في, الاعتزال, لكن, من, الذي, يمنعه؟,

تابعونــا

رانيا يوسف تطلب الدعاء لها ولبناتها! رانيا يوسف تطلب الدعاء لها ولبناتها! 2018-12-23 | 14:29:58

أثارت الفنانة رانيا يوسف من جديد الجدل بعد ارتدائها فستانا عاريا، وأصبحت حديث...

ريتا حايك تضع مولودها الأول: “وصلت هديتنا في عيد الميلاد” ريتا حايك تضع مولودها الأول: “وصلت هديتنا في عيد الميلاد” 2018-12-23 | 13:26:28

وضعت الممثلة اللبنانية ريتا حايك مولودها الأول من زوجها طبيب القلب عبد الله ربيز...

أصالة وحسين الجسمى وأحلام ومحمد عبده ينعون الأمير طلال بن عبد العزيز أصالة وحسين الجسمى وأحلام ومحمد عبده ينعون الأمير طلال بن عبد العزيز 2018-12-23 | 11:15:18

سادت حالة من الصدمة داخل الوسط الفنى وخارجه بعد وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل...

حاتم العراقي ما بين قبرص ولبنان محتفلاً بالعام الجديد 2019 حاتم العراقي ما بين قبرص ولبنان محتفلاً بالعام الجديد 2019 2018-12-23 | 09:31:02

ما بين قبرص ولبنان، يتنقل "عندليب الأغنية العراقية" الفنان حاتم العراقي محتفلاً...

شقيق حسين الجسمي يردّ على مريم حسين بعد حديثها عن سجنه شقيق حسين الجسمي يردّ على مريم حسين بعد حديثها عن سجنه 2018-12-22 | 23:17:14

تحدثت الممثلة المغربية ​مريم حسين​ بالأمس عن سجن ​صالح الجسمي​ شقيق الفنان...

فيديو … ماذا توقعت ماغي فرح لعام 2019 ؟ فيديو … ماذا توقعت ماغي فرح لعام 2019 ؟ 2018-12-21 | 18:04:21

كشفت عالمة الأبراج والفلك ماغي فرح، عن توقعاتها لأحداث العالم خلال العام المقبل...

كيفانش تاتليتوغ متّهم بقطع آذان كلبه! كيفانش تاتليتوغ متّهم بقطع آذان كلبه! 2018-12-21 | 11:15:29

اتّهم صحافي تركي النجم ​كيفانش تاتليتوغ​ بقطع آذان كلبه "مارس"، الأمر الذي اثار...

تارا عماد تكشف عن مواصفات فتى أحلامها تارا عماد تكشف عن مواصفات فتى أحلامها 2018-12-21 | 09:33:07

تعترف الفنانة المصرية الشابة تارا عماد أنها متمهلة ومقلة في أعمالها الفنية، حيث...

فيفي عبده تنتقد الراقصات الجدد: الرقص مش بالعري فيفي عبده تنتقد الراقصات الجدد: الرقص مش بالعري 2018-12-20 | 18:22:22

أكدت الراقصة فيفي عبده أنها لم تعتزل الرقص، فهي بحسب موقع “الفن” كانت دائما تدرب...

هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس مع ساندي ولقاء الخميسي.. صور هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس مع ساندي ولقاء الخميسي.. صور 2018-12-20 | 15:36:45

لبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دعوة صديقتها التونسية ساندي علي، لحضور سهرة خاصة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عضلات رونالدو زيادة حجم كريستيانو مستواه تراجع قداس جناز السيد المسيح مشاركة واسعة الرامه قرية اقرث قداس اهالي تهجير مهجرة العودة الى ذكرى التهجير 7 اصابات حادث طرق بين حافلة سيارة خصوصية قرب بسمة طبعون رمات يشاي شارع 75شابين يافة الناصرة طعن عملية نيتهما اعتقال تمديد محكمة سكين شرطة الناصرة بلدية مصادقة الغاء جلسة بموافقة 10 اعضا ء كتلة الجبهة تمتنع عن التصويت يافة الناصرة تنفيذ عملية طعن مجدال هعيمك سكين الشرطة عاملة محطة وقودصالح حسين عيد باقة الغربية مولودته الاولى زينب رزق الله انتظار 17 عاما رابطة اهالي المدارس الاهلية الكنسية كاثوليكية الناصرة اجتماع مدينة اعتقال يهودي يميني بشبهة تهديد أيمن عودة بالقتلحافظ الحفني الحاج صياد يافا اطباء محاولات انعاش توفي مرسي ابو مخ رئيس بلدية باقة الغربية يدلي بصوته مرتاح انتخابات رئاسة سخنين اتحاد ابناء هبوعيل بئر السبع تستضيف ستاد نتانيا مباراة الدرجة العليا قاصرون فتيان تصنيع سلاح الرملة اعتقال التحقيق 4 الشرطة لاعبو سخنين اتحاد ابناء زيارة اطفال مستشفى بوريا معايدة هدايا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com