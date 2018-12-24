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رشيدة طليب ستؤدي يمين الكونغرس الأميركي على المصحف وثوب فلسطيني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



الت عضو الكونغرس الأميركي، فلسطينية الاصل، رشيدة طليب إن أداء اليمين الدستورية الخاص بها، والمقرر في الثالث من يناير المقبل، سيتضمن نسخة مترجمة من القرآن، أنجزها جورج سوس عام 1734 وهي تلك النسخة التي حصل عليها الرئيس الثالث للولايات المتحدة توماس جيفرسون.



وبحسب صحيفة "ديترويت فري برس" الأميركية، فإن رشيدة ستستعير هذه النسخة من القرآن من قسم الكتب النادرة والمجموعات الخاصة في مكتبة الكونغرس.


وأضافت للصحيفة أن استخدام القرآن الكريم في حلف اليمين يهدف إلى تعريف الأميركيين بالدين الإسلامي.


وأوضحت طليب أن أداءها اليمين بالقرآن "مهم بالنسبة لي، لأن الكثير من الأميركيين لديهم هذا النوع من الشعور بأن الإسلام دين غريب على التاريخ الأميركي. المسلمون كانوا هنا في البداية. بعض آباءنا المؤسسين عرفوا عن الإسلام أكثر من بعض أعضاء الكونغرس الآن."


وطليب ليست الأولى التي ستؤدي اليمين الدستورية بوضع يدها على نسخة مترجمة من القرآن الكريم، فقد سبقها في 2006 العضو الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا كيث إليسون الذي وضع يده على القرآن عند أدائه اليمين الدستورية، مما تسبب في جدل واسع حينها.


لكن وضع يدها على القرآن، في الثالث من يناير، ليس هو القرار الوحيد الذي اتخذته طليب لأداء اليمين، بل قررت أيضا أن ترتدي ثوبًا فلسطينيًا تقليديًا في هذا اليوم الخاص.


وأعطت طليب متابعيينها لمحة عن هذا "الثوب" الأحمر على حسابها بإنستغرام.




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