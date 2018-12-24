تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-24 09:02:30 ارتفاع عدد قتلى التسونامي في إندونيسيا الى 280 ضحية |  2018-12-24 08:55:22 ملك الأردن: علاقاتنا مع سوريا ستعود كما كانت |  2018-12-24 08:48:00 أجواء إحتفالية بنهاية الفصل الأول في ثانوية يافة الناصرة |  2018-12-24 08:44:46 اليوم- مسيرة الميلاد في الناصرة واغلاق شوارع من الساعة 11 |  2018-12-24 06:58:32 رشيدة طليب ستؤدي يمين الكونغرس الأميركي على المصحف وثوب فلسطيني |  2018-12-24 06:15:36 البنتاغون: التوقيع على قرار انسحاب القوات الأميركية من سوريا |  2018-12-24 06:20:49 الطقس - اجواء باردة وماطرة نهاية الأسبوع |  2018-12-23 22:55:10 تعزيزات عسكرية اسرائيلية على مدخلي الخليل الشمالي والجنوبي |  2018-12-23 22:48:48 مقتل رجل تعرض لضرب مبرح خلال شجار في بئر السبع |  2018-12-23 20:02:01 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في رهط |  2018-12-23 19:27:46 رهط:اعتقال شابتين بشبهة الاعتداء على قاصر |  2018-12-23 18:46:55 تقديم تصريح مدعي عام بحق شاب فحماوي بشبهة اطلاق النار وضح النهار |  2018-12-23 18:44:51 جمعية حقوق المواطن تلتمس للعليا لشطب قانون القومية |  2018-12-23 18:41:20 المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم تشكر طاقم المعلمين بمناسبة إنتهاء الفصل الأول |  2018-12-23 18:37:30 نتنياهو:تصرفات الطاغية المعادي للسامية اردوغان جنونية |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتقد كثيرون من محبي القهوة أن هذا المشروب "المزاجي" يجب أن يشرب دون إضافات، وأن بعض الحليب مع القهوة يفقدها الكثير من متعتها وتأثيرها.



لكن إذا كنت ممن يفضلون شرب "القهوة السوداء" دون أن تضيف الحليب، فإن هذه العادة قد تكون مؤشرا سلبيا على صحتك النفسية، بحسب دراسة حديثة.


وأوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة إنسبروك النمساوية، أن الشخص الذي يفضل مذاق المرارة سواء عند احتساء القهوة السوداء أو شرب المياه الغازية، أكثر عرضة لأن يكون ذا شخصية "حاقدة".



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، شملت الدراسة عينة من ألف شخص، وتم سؤال المشاركين عن بعض الأغذية التي يشتهونها، وفي المرحلة الأخيرة، تم تحديد ملامح شخصياتهم في اختبار نفسي.


وكشفت النتائج أن المشاركين الذين فضلوا المذاق المر في الأطعمة والمشروبات، بما فيها القهوة، كانت شخصياتهم أكثر خبثا مقارنة بمن يفضلون المشروبات الخفيفة ويحبون إضافة الحليب إلى فنجان القهوة.


ويقول الباحثان المشرفان على الدراسة، توبياس غريتيمير وكريستينا سوغياغلو، إن بحثهما أظهر علاقة المذاق المفضل بالشخصية، فالأشخاص الذين يفضلون المرارة مرشحون أكثر ليكونوا "ساديين".


وليست هذه الدراسة النمساوية أول عمل أكاديمي يكشف علاقة مذاق الطعام بشخصية الإنسان، ففي تجارب سابقة، كشف باحثون أن المذاق الحلو يجعل الناس أكثر لطفا ورغبة في مساعدة الآخرين.




كلمات متعلقة

أسوأ, خبر, لعشاق, "القهوة, السوداء",

تابعونــا

أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" 2018-12-23 | 13:19:17

يعتقد كثيرون من محبي القهوة أن هذا المشروب "المزاجي" يجب أن يشرب دون إضافات، وأن...

9 أسباب لتأخر الحمل لدى المرأة 9 أسباب لتأخر الحمل لدى المرأة 2018-12-23 | 11:17:53

يمثل تأخر الحمل هاجسا يؤرق الكثير من الأزواج، إلا أنه قد يكون ناجما عن مشكلة بسيطة...

التوصل إلى طريقة للتخلص من خلايا مخزّنة لفيروس الإيدز التوصل إلى طريقة للتخلص من خلايا مخزّنة لفيروس الإيدز 2018-12-22 | 23:15:01

توصل فريق من معهد باستور إلى تحديد نقطة ضعف في الخلايا "المخزّنة" لفيروس #الإيدز ما...

مشروب سحري يكافح السرطان ويعالج نزلات البرد مشروب سحري يكافح السرطان ويعالج نزلات البرد 2018-12-21 | 18:04:40

يحتوي كل من الأناناس والكركم والزنجبيل والليمون على خاصيتين مشتركتين، فجميع هذه...

دراسة تتوصل إلى أغرب تأثير فسيولوجي لـ"هجر الحبيب" دراسة تتوصل إلى أغرب تأثير فسيولوجي لـ"هجر الحبيب" 2018-12-21 | 09:29:53

يعتقد كثيرون أن معظم تأثيرات الفراق بين الأحباء تكون نفسية وعاطفية فقط، إلا أن...

مشروب سحري يكافح السرطان مشروب سحري يكافح السرطان 2018-12-20 | 18:20:04

يحتوي كل من الأناناس والكركم والزنجبيل والليمون على خاصيتين مشتركتين، فجميع هذه...

دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب 2018-12-20 | 15:30:02

نصح علماء بالابتعاد عن تدخين الحشيش قبل 6 أشهر على الأقل من محاولة الإنجاب، لتفادي...

دراسة تكشف تأثير ارتداء الخواتم في الصحة والقدرة الجنسية دراسة تكشف تأثير ارتداء الخواتم في الصحة والقدرة الجنسية 2018-12-20 | 13:49:40

أعلن علماء المركز الطبي في جامعة كنساس أن التأثير في نقاط الجسم النشطة يمكن أن...

"X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! "X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! 2018-12-20 | 12:32:31

اكتشف علماء من جامعة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية السبب الأساسي...

الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! 2018-12-20 | 08:44:04

توصلت دراسة حديثة إلى أن وجود تاريخ مع الصداع النصفي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة شاب عربي اطلاق نار مدينة يافا تل ابيب شرطة اسعاف خيمة تأخي ساحة العين كفر مندا احداث مفرقعات محمد بركة اجتماع متابعة اخلاء سكان حي القدس تسلاب مادة حمضية سامة انقاذ الشرطة رخص سياقة مؤقته وزارة المواصلات انتهاء اضراب ممتحني السياقة احتراق سيارتين ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مدينة اشتعال معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج نافورة الشهداء مدينة الناصرة تدشين حفل مشاركة واسعة علي سلام متيرنا بضاعة فاسدة لم تسوق وزارة الصحة يافا تشييع جثامين ضحايا حادث الطرق جنازة جثامين الفريديس مثواهن الاخير محمد نحف قرية انتظار 23 عاما زاهر سعيد تمام زوجان يرزقان طفلهما البكراصابة رجل اطلاق نار بالغة مدينة اللد شرطة اسعاف مستشفى شجار عنيف اطلاق نار اصابة شاب حرق سيارتين عرعره النقب حراك وطني شباب اعلان اضراب الثانوية المدارس الاعدادية القدس الاوضاع يوم واحد عضلات رونالدو زيادة حجم كريستيانو مستواه تراجع طارق مازن غنايم زفاف رئيس بلدية سخنين عرس عربي فلسطيني
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com