تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-24 09:02:30 ارتفاع عدد قتلى التسونامي في إندونيسيا الى 280 ضحية |  2018-12-24 08:55:22 ملك الأردن: علاقاتنا مع سوريا ستعود كما كانت |  2018-12-24 08:48:00 أجواء إحتفالية بنهاية الفصل الأول في ثانوية يافة الناصرة |  2018-12-24 08:44:46 اليوم- مسيرة الميلاد في الناصرة واغلاق شوارع من الساعة 11 |  2018-12-24 06:58:32 رشيدة طليب ستؤدي يمين الكونغرس الأميركي على المصحف وثوب فلسطيني |  2018-12-24 06:15:36 البنتاغون: التوقيع على قرار انسحاب القوات الأميركية من سوريا |  2018-12-24 06:20:49 الطقس - اجواء باردة وماطرة نهاية الأسبوع |  2018-12-23 22:55:10 تعزيزات عسكرية اسرائيلية على مدخلي الخليل الشمالي والجنوبي |  2018-12-23 22:48:48 مقتل رجل تعرض لضرب مبرح خلال شجار في بئر السبع |  2018-12-23 20:02:01 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في رهط |  2018-12-23 19:27:46 رهط:اعتقال شابتين بشبهة الاعتداء على قاصر |  2018-12-23 18:46:55 تقديم تصريح مدعي عام بحق شاب فحماوي بشبهة اطلاق النار وضح النهار |  2018-12-23 18:44:51 جمعية حقوق المواطن تلتمس للعليا لشطب قانون القومية |  2018-12-23 18:41:20 المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم تشكر طاقم المعلمين بمناسبة إنتهاء الفصل الأول |  2018-12-23 18:37:30 نتنياهو:تصرفات الطاغية المعادي للسامية اردوغان جنونية |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عرض "ملكي" لضم المغربي نبيل فقير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أبدت العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بالنجم الفرنسي من أصول جزائرية نبيل فقير، إذ ذكرت صحيفة "ماركا" أن نادي ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم عرض لنجم نادي ليون البالغ من العمر 25 عاما.



وسينتهي عقد فقير مع النادي الفرنسي عام 2020،  وهو لا يزال يرفض تجديده حتى الآن، مما جعل رئيس النادي جانميشيل أولاس متوتراً لأنه سوف يكون مضطرا لبيع "جوهرة الفريق" في موسم الانتقالات الشتوية أو في الميركاتو الصيفي القادم على أبعد تقدير.


وقد لعب فقير 16 مباراة هذا الموسم، سجل  خلالها ستة أهداف، فيما قدم أربع تمريرات حاسمة.




كلمات متعلقة

عرض, "ملكي", لضم, المغربي, نبيل, فقير,

تابعونــا

الكشف عن صدمة مورينيو في اجتماع إقالته من مانشستر يونايتد الكشف عن صدمة مورينيو في اجتماع إقالته من مانشستر يونايتد 2018-12-23 | 18:54:16

كشف تقرير بريطاني عن الصدمة التي تعرض لها البرتغالي جوزيه مورينيو منذ عدة أيام،...

برشلونة يخطط لاصطياد مهاجم مانشستر يونايتد برشلونة يخطط لاصطياد مهاجم مانشستر يونايتد 2018-12-23 | 14:31:45

يخطط برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد، خلال المرحلة المقبلة، من أجل دعم خطه الأمامي،...

لاعب ريال مدريد المنتظر يحفظ أسرار نيمار لاعب ريال مدريد المنتظر يحفظ أسرار نيمار 2018-12-23 | 13:20:46

رفض رودريجو جويس، لاعب سانتوس البرازيلي، الذي سينتقل لريال مدريد الصيف المقبل،...

راشفورد: خماسية كارديف مجرد بداية مع سولسكاير راشفورد: خماسية كارديف مجرد بداية مع سولسكاير 2018-12-23 | 09:32:46

يرى ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، أن الفوز الكبير أمام كارديف سيتي (5-1)،...

قطار برشلونة يدهس سيلتا فيجو بثنائية قطار برشلونة يدهس سيلتا فيجو بثنائية 2018-12-22 | 23:22:36

حقق فريق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-0)، على سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن...

ريال مدريد يهزم العين ويتوج بطلاً لأندية العالم للمرة الثالثة على التوالي ريال مدريد يهزم العين ويتوج بطلاً لأندية العالم للمرة الثالثة على التوالي 2018-12-22 | 20:33:42

حافظ ريال مدريد الإسباني، على كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثالث على...

آرسنال يعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد آرسنال يعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد 2018-12-22 | 13:25:49

يسعى آرسنال للحصول على نجم ريال مدريد، في صفقة تبادلية بين الناديين، خلال الفترة...

صلاح يقود ليفربول للابتعاد بصدارة البريميرليج صلاح يقود ليفربول للابتعاد بصدارة البريميرليج 2018-12-22 | 07:18:56

ابتعد ليفربول بصدارة البريميرليج، اليوم الجمعة، بعد فوزه على مضيفه وولفرهامبتون...

سانشيز "رهن التحقيق".. والسبب مورينيو والـ20 ألف إسترليني سانشيز "رهن التحقيق".. والسبب مورينيو والـ20 ألف إسترليني 2018-12-21 | 18:04:32

يبدو أن طرد المدرب جوزيه مورينيو كان بالنسبة إلى بعض لاعبي مانشستر يونايتد مسألة...

ريال مدريد والعين على موعد مع التاريخ في نهائي مونديال الأندية ريال مدريد والعين على موعد مع التاريخ في نهائي مونديال الأندية 2018-12-21 | 18:02:22

سيكون ناديا ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي على موعد مع التاريخ عندما...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشرمشاهدة مباراة آرسنالبث مباشر اون لاين برشلونةمشاهدة يلا شوتيلا شوت برشلونةبث مباشر صنارة عاري مقيد كوخ زينك المنيوم مربوط افراد عائلته حالته النفسية العقلية شرطة الجنوب كفر مندا اغلاق امر شرطة شغل فلسطينيين بدون تصاريح عمل مجهولون اقتحام بيت دير حنا ضرب مبرح عصي الشرطة تحقق مستشفى رمبام حيفا صلاة التراويح الاخيرة شهر رمضان مسجد عمر المختار يافة الناصرة حملة شرطة مسجاف مصادرة سيارات معدلة تراكتورواتامير دندن يعقوب شاهين عمار محد فلسطيني ليبي لقب محبوب العرب تتويج arab idol الشاب الموسم الرابع الطفل العنكبوت الفلسطيني تحطيم محمد الشيخ ليونة غينيس رقم قياسي احمد شتيوي ملاكم الناصرة يتألق بطولة ليتا الاوروبي الشاب انجاز مباريات فوز الكنيست تفتتح دورتها الشتوية اليوم الاثنين خديجة ابو غزالة محاجنة ام الفحم اعتقالات اطلاق نار حريق سيارة مشتبهون فيديو عضوه تناسلي مدير مدرسة منطقة حيفا الملمين فصل ربي مجموعة حسين بدر طفل اصابة مصرع حادث طرق مروع طرعان شاحنة سيارة خصوصية مسكنة مفرق جولاني يوم الاحد سخنين مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة دوري جمهور لقاء مصرع عامل حادث عمل انهيار جدار عليه ورشة بناء هرتسليا طاقم طبي اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com