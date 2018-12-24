أبدت العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بالنجم الفرنسي من أصول جزائرية نبيل فقير، إذ ذكرت صحيفة "ماركا" أن نادي ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم عرض لنجم نادي ليون البالغ من العمر 25 عاما.

وسينتهي عقد فقير مع النادي الفرنسي عام 2020، وهو لا يزال يرفض تجديده حتى الآن، مما جعل رئيس النادي جانميشيل أولاس متوتراً لأنه سوف يكون مضطرا لبيع "جوهرة الفريق" في موسم الانتقالات الشتوية أو في الميركاتو الصيفي القادم على أبعد تقدير.وقد لعب فقير 16 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها ستة أهداف، فيما قدم أربع تمريرات حاسمة.