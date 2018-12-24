استقال حارس أمن في أميركا من وظيفته، ليتحول إلى بطل إنساني استطاع أن يساعد أكثر من 11 ألف طفل مريض خلال 4 سنوات، رغم ضعف إمكانياته.

وبدأت قصة الحارس ريكي مينا عام 2017 عندما كان يعمل في إحدى البارات في بلدة بيتسبيرغ بولاية كاليفورنيا، إذ طلب منه أحد أصدقائه أن يشارك في حمل جثمان ابنته التي توفيت صغير جراء مرض عضال.وبحسب صحيفة "مترو" فقد كان حمل الجثمان تجربة قاسية لريكي البالغ من العمر 35 عاما ، إذ اعتاد على زيارة الطفل المريض في مناسبات عدة، ورغم أن اصدقاءه نصحوه بعدم الذهاب إلى العمل في تلك الليلة وأن يتذرع بالمرض بعدما رؤوا تأثره البالغ خلال الجنازة، لكنه رفض قائلا إنه لا يستطيع أن يخسر أجرة يوم من راتبه الزهيد الذي لا يتجاوز 240 جنيها أسترلينا.وخلال مناوبته الليلية، دخل ريكي في شجار مع بعض الزبائن، تعرض لعدة لكمات وكدمات فيها، فقرر وقتها الاستقالة وأن يقدم على تغيير جذري في حياته، وفعلا عندما خلد إلى النوم رأى نفسه جالسا مع جدته الراحلة وهما يشاهدان أحد أفلام الرجل العنكبوت "سبايدرمان"، وكان البطل الخارق في ذلك الفيلم يساعد الأطفال المرض عوضا عن أن يحارب الجريمة والشر.