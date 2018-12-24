الطقس - اجواء باردة وماطرة نهاية الأسبوع

توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم الاثنين انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئيا إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم غد الثلاثاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.وفي يوم الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً مع احتمال تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الشمالية من البلاد، وخلال ساعات الليل المتأخرة تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقط الأمطار على المناطق الشمالية من البلاد، وتمتد تدريجياً خلال ساعات فجر وصباح الخميس لباقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.وفي يوم الخميس يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً ، وبارداً إلى شديد البرودة، مع تساقط الأمطار التي تكون غزيرة أحيانا ومصحوب بزخات البرد والعواصف الرعدة أحيانا فوق كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.وفي يوم الجمعة يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أجنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.