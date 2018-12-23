تعزيزات, عسكرية, اسرائيلية, على, مدخلي, الخليل, الشمالي, والجنوبي,

كثفت قوات الجيش الإسرائيلي، الليلة، من تواجدها على مداخل مدينة الخليل الشمالي والجنوبي.

وبحسب مصادر محلية فقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كثيرة الى مدخل الخليل الشمالي كما جاء في مصادر اعلامية فلسطينية، ونصبت عدة حواجز وقامت بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات المواطنين.وقد أدى ذلك، الى التسبب بحدوث ازمات مرورية للواصلين الى الخليل والذين يحاولون الخروج منها.كما قامت قوات الاحتلال بتفتيش المركبات على المدخل الجنوبي للخليل قرب منطقة الحرايق.