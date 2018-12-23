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مقتل رجل تعرض لضرب مبرح خلال شجار في بئر السبع



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب أنها تلقت بلاغ عن شجار وطعن في مدينة بئر السبع , الشرطة وصلت للمكان وكان رجل يبلغ من العمر 40 عاماً مصاب بمنطقة الرأس , الطواقم الطبية اعلنت وفاته على الفور".


قوات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
مقتل رجل تعرض لضرب مبرح خلال شجار في بئر السبع




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