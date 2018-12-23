اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, رهط,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة:"في تاريخ 16.12.18 حوالي الساعة 08:00 صباحاً...
تم صباح اليوم الاحد تقديم تصريح مدعي عام ضد شاب من مدينة ام الفحم يبلغ من العمر 20...
تقدمت جمعية حقوق المواطن صباح اليوم الاحد للمحكمة العليا بالتماس لشطب قانون أساس...
قامت المدرسة الثانوية الشاملة في مدينة كفر قاسم بعد ظهر اليوم الأحد 23-12-2018 بدعوة...
قال رئيس الوزراء ووزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم في فعالية...
زار يوم السبت الماضي النائب أكرم حسون قرية شعب وحل ضيفا على المجلس المحلي حيث كان...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان يوم غد الاثنين سيتم اغلاق شوارع...
بكل فخر واعتزاز كرّمت إدارة مدرسة المتنبي الإعداديّة- طمرة، طلّابها المتفوّقين...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"خلال مطاردة سيارة كان سائقها يقود بتهور...
افادت مصادر صحفية :"اقتحم عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك" وعشرات المستوطنين، صباح...