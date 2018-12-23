اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, رهط,

وقع مساء اليوم الاحد شجار عنيف بين عائلتين في حارة 26 بمدينة رهط , مما ادى الى اصابة شاب بجراح خطيرة باطلاق نار .

وبحسب بيان الشرطة ان الشاب نقل لاستكمال العلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .