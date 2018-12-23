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اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في رهط



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وقع مساء اليوم الاحد شجار عنيف بين عائلتين في حارة 26 بمدينة رهط , مما ادى الى اصابة شاب بجراح خطيرة باطلاق نار .


وبحسب بيان الشرطة ان الشاب نقل لاستكمال العلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في رهط




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