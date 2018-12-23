رهط:اعتقال, شابتين, بشبهة, الاعتداء, على, قاصر,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة:"في تاريخ 16.12.18 حوالي الساعة 08:00 صباحاً ,خلال نشاط سري للشرطة , لاحظ رجال الشرطة أن شابات يقمن بضرب فتيات قاصرات , الشرطة قامت بابعاد الشابات وانقذوا فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 عاماً بعد ان اصيبت بكدمات ".

وأضاف البيان:"من التحقيق الاولي تبين ان مجموعة شابات من رهط شاهدوا القاصرات قرب المدرسة وقاموا بملاحقتهن والاعتداء عليهم بالغاز المسيل للدموع والضرب المبرح , الشرطة اعتقلت شابتين من نفس العائلة (18,22عاماً)بشبهة ضلوعهن بالحادث".واردف البيان:"بالتحقيقات تبين أن احد الشابات قامت برش الغاز المسيل للدموع في وجه فتاة قاصر , والشابة الاخرى اعتدت عليها بالضرب , الشرطة مددت اعتقال الشابتين وستقوم بتقديم لائحة اتهام بحقهن ".