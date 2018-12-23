الكشف, عن, صدمة, مورينيو, في, اجتماع, إقالته, من, مانشستر, يونايتد,

كشف تقرير بريطاني عن الصدمة التي تعرض لها البرتغالي جوزيه مورينيو منذ عدة أيام، خلال اجتماع إقالته من تدريب مانشستر يونايتد.

وأشارت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إلى أن مورينيو وصل إلى مقر تدريبات مانشستر يونايتد، الثلاثاء الماضي، وهو يعتقد بأن إيد وودوارد الرئيس التنفيذي للنادي الإنجليزي، سيناقش معه تحركات الشياطين الحمر في الانتقالات الشتوية المقبلة.وأضافت الصحيفة أن مورينيو صدم بكلمات إيد وودوارد خلال الاجتماع، بأن النادي لا يريد استمراره في منصب المدرب بعد النتائج السيئة الأخيرة.وأشارت إلى أن مورينيو لم يكن يتوقع الإقالة في الفترة الحالية، خاصة أن الفريق ما زال يلعب في دوري أبطال أوروبا، وصعد إلى مواجهة باريس سان جيرمان في دور الـ16.يذكر أن مانشستر يونايتد منح أولي جونار سولسكاير مهمة القيادة الفنية للشياطين الحمر بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.