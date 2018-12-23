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تقديم تصريح مدعي عام بحق شاب فحماوي بشبهة اطلاق النار وضح النهار



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تم صباح اليوم الاحد تقديم تصريح مدعي عام ضد شاب من مدينة ام الفحم يبلغ من العمر 20 عاماً بشبهة اطلاق النار في وضح النهار في شارع المدينة بأم الفحم .


وبحسب الشبهات ات هناك خلاف بين المشتبه وبين شاب كان داخل سيارة , في تاريخ 2.12.18 بساعات الظهيرة وصل الشاب واطلق النار على السيارة وكان الشاب الاخر في داخلها , الحادث تسبب باضرار دون اصابات بشرية .

وخلال تحقيق سريع في شرطة ام الفحم تم اعتقال الشاب بعد يومين , تم تمديد اعتقاله حتى تم اليوم تقديم تصريح مدعي عام ضده وتم تمديد اعتقاله بخمسة ايام اضافية حتى تقديم لائحة اتهام بحقه .
تقديم تصريح مدعي عام بحق شاب فحماوي بشبهة اطلاق النار وضح النهار




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