تقديم, تصريح, مدعي, عام, بحق, شاب, فحماوي, بشبهة, اطلاق, النار, وضح, النهار,

تم صباح اليوم الاحد تقديم تصريح مدعي عام ضد شاب من مدينة ام الفحم يبلغ من العمر 20 عاماً بشبهة اطلاق النار في وضح النهار في شارع المدينة بأم الفحم .

وبحسب الشبهات ات هناك خلاف بين المشتبه وبين شاب كان داخل سيارة , في تاريخ 2.12.18 بساعات الظهيرة وصل الشاب واطلق النار على السيارة وكان الشاب الاخر في داخلها , الحادث تسبب باضرار دون اصابات بشرية .وخلال تحقيق سريع في شرطة ام الفحم تم اعتقال الشاب بعد يومين , تم تمديد اعتقاله حتى تم اليوم تقديم تصريح مدعي عام ضده وتم تمديد اعتقاله بخمسة ايام اضافية حتى تقديم لائحة اتهام بحقه .