المدرسة, الثانوية, الشاملة, في, كفر, قاسم, تشكر, طاقم, المعلمين, بمناسبة, إنتهاء, الفصل, الأول,

قامت المدرسة الثانوية الشاملة في مدينة كفر قاسم بعد ظهر اليوم الأحد 23-12-2018 بدعوة طاقم المعلمين والمعلمات على وجبة غداء من أجل تقديم الثناء والشكر لهم بمناسبة إنتهاء الفصل الدراسي الأول الدراسي 2019/2018. وتناول الجميع وجبة الغداء في مطعم نيمو في بلدة قلنسوة، حيث حضر الحفل الأغلبية الساحقة من المعلمين والمعلمات.

في كلمته أمام المعلمين، قال مدير المدرسة الدكتور إياد محمد عامر:" بداية أقدم جزيل الشكر والعرفان لجميع المعلمين والمعلمات ، وللجنة المعلمين وعلى راسهم المعلمة عايدة عازم على دورهم المهم في المسيرة التعليمية خاصة في الإنجازات التي حققتها المدرسة من خلال إرتفاع نسبة الإستحقاق في البجروت على أكثر من 82% وتصدرها المرتبة الأولى في المنطقة ، وعلى فوز المدرسة الفوز بجائزة التميز والتألق من وزارة التربية والتعليم".كما وتمنى مدير المدرسة لجميع المعلمين والطلاب الأعزاء قضاء عطلة سعيدة مليئة بالأفراح والمناسبات الجميلة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن ينعم على الجميع بوافر الصحة والسعادة وأن يحفظ الجميع من كل شر وكل عام وأنتم بألف خير.بدورها قالت المعلمة عايدة عازم رئيسة لجنة المعلمين:"ما نفعله في اللجنة هو القليل من أجل التعبير عن الشكر والعرفان للمعلمين الذي يقومون بأسمى رسالة، مؤكدة على أن التعليم ليس مجرد مهنة فالمعلم المؤمن برسالته يتفاعل مع قضايا الناس والمجتمع ويتعايش معهم ومع معاناتهم ولا يغفل عنها عند القيام بواجبه الوظيفي".