نتنياهو:تصرفات, الطاغية, المعادي, للسامية, اردوغان, جنونية,

قال رئيس الوزراء ووزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم في فعالية أقيمت في متحف البالماح بتل أبيب بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة حضرها جنود مسيحيون يخدمون في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي:"نفتخر بكم. الشعب أجمع يفتخر بكم. أنتم تنتمون إلى أكثر جيوش العالم أخلاقيةً. هناك من لا يشاطر هذا الرأي. تم اطلاعي قبل قليل على التصرفات الجنونية التي يمارسها بشكل يومي الطاغية المعادي للسامية أردوغان.

إنه مهووس بإسرائيل. إنه يعلم تماما ماذا هو جيش أخلاقي وماذا هي ديمقراطية حقيقيةخلافا لجيشه الذي يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية. دولته تصبح أكثر طغيانية يوما بعد يوم.إنه مهووس بإسرائيل. ولكن حدث هناك تغيير إيجابي: كان أردوغان يهاجمني كل ساعتين والآن هو يهاجمني كل ست ساعات".