الرئيس ماكرون يُشيد بشجاعة قوات "برخان"

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشجاعة جنود بلاده العاملة في عملية "برخان" ودورها تجاه الاستطلاعات الجوية والبرية التي تندرج ضمن مهامها في المنطقة والبالغ عددها 1500 جندي وتتمركز في العاصمة التشادية أنجمينا.يأتي ذلك خلال لقائه ليلة البارحة عند تناوله العشاء مع الجنود بالقاعدة الجوية "أجي كوسي" بمطار أنجمينا، ضمن زيارة رسمية تستمر 48 ساعة، التقى خلالها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمطار حسن جاموس الدولي بالعاصمة.وقال ماكرون إنه يجد عملياً واقع القرارات التي ينبغي اتخاذها في فرنسا، وهنأ الرجل الأول في الإليزي الجنود على عملية الـ23 من نوفمبر، معتبرا أنها مرحلة حاسمة.وكانت قوات "برخان" بدأت قبل أربع سنوات بقيادة فرنسا لمحاربة الإرهاب في تشاد وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر.والتقى الرئيس ماكرون، صباح يوم الأحد، منفرداً بالتجمعات النسائية التشادية بدار المرأة بأنجمينا وتحدث معهن مطولاً حول الجانب السياسي والاجتماعي وبخاصة المساواة ما بين الجنسين في المناصب الإدارية.ومن المتوقع أن يبدأ الجانب السياسي لماكرون لتلك الزيارة الرسمية والأولى له لتشاد ظهر اليوم الأحد مع نظيره رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي وتناول الغداء معاً وتجري جلسة مغلقة ما بين الرئيسين ومِن ثَمّ تلاوة البيان الختامي للزيارة، كما يعقد الزعيمَينِ مؤتمراً صحفياً أمام الصحفيين في ختام الزيارة.