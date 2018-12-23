النائب, أكرم, حسون, في, زيارة, عمل, الى, شعب,

زار يوم السبت الماضي النائب أكرم حسون قرية شعب وحل ضيفا على المجلس المحلي حيث كان في استقباله رئيس المجلس السيد محمود بوقاعي، مركز حزب كولانو السيد شريف شحاده، مدير مدرسة الابتدائية السيد ياسر فاعور وشخصيات اخرى من القرية وذلك بناء على دعوة من ادارة المجلس المحلي بهدف اجراء جلسة عمل عبارة عن لقاء لطرح عدة قضايا التي تحتاج حاجة ماسة لمعالجة وحل فوري.

دار الحديث في الجلسة عن المساعدة في تقديم ودعم المنطقة الصناعية، جودة البيئة، قضايا التخطيط، أيضا دار الحديث عن توزيع قسائم للازواح الشابة.النائب أكرم حسون أعرب عن استجابه لطلبات المضيفين والتي وصفها بالمستحقة وأكد أنه سيباشر في معالجتها للتو، هذا وشكر المستضفين النائب حسون على النوايا الحسنة في دعم القرى العربية وخاصة قرية شعب مشيرا أن النائب حسون يقوم بخدمة جميع أبناء الأقليات بدون تفرقة إنما يخدم بإخلاص ونهج محترمين.هذا وعقب حسون قائلا: "ازور البلدان والمجالس العربية منذ مزاولة عملي في الكنيست ومن حكم الوزارات التي بحوزة حزب "كلنا" وللاسف الشديد يتضح بشكل لا يقبل التأويل أن تلك البلدان تعاني من قلة الرعاية حيث لم تلق القضايا الهامة والملحة رعاية وعناية منذ سبعين عام"!واضاف: "الوسط العربي ليس بحاجة لشعارات وطنية زائفة إنما بحاجة لخدمات مؤسساتية على أرض الواقع"!