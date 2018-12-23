برشلونة, يخطط, لاصطياد, مهاجم, مانشستر, يونايتد,

يخطط برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد، خلال المرحلة المقبلة، من أجل دعم خطه الأمامي، ولكن رغبته قد تصطدم بطموح بعض الأندية على رأسها ريال مدريد وميلان.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة ينافس كلًا من ريال مدريد وميلان، على مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد.وأشارت العديد من التكهنات في وقت سابق إلى إمكانية رحيل اللاعب الإنجليزي عن صفوف مانشستر يونايتد، لا سيما أثناء فترة المدرب السابق للشياطين الحمر جوزيه مورينيو.وأوضحت الصحيفة أنه رغم اهتمام ريال مدريد وميلان، إلا أن عرض برشلونة يُغري راشفورد، الذي قد يرحل عن اليونايتد في الفترة المقبلة.وأوضحت تقارير إنجليزية، أن اللاعب سينتظر ما سيحدث له خلال فترة المدرب الجديد النرويجي أولي جونار سولسكاير، قبل أن يتخذ قراره النهائي بالبقاء أو الرحيل.