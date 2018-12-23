تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-23 15:02:17 الرئيس ماكرون يُشيد بشجاعة قوات "برخان" |  2018-12-23 15:00:14 النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب |  2018-12-23 14:27:36 75 ألف مهنئ في "آخر عيد ميلاد" لأمبراطور اليابان |  2018-12-23 14:08:32 نتنياهو: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا لن يغير سياسة إسرائيل |  2018-12-23 13:50:26 هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة |  2018-12-23 13:20:46 لاعب ريال مدريد المنتظر يحفظ أسرار نيمار |  2018-12-23 13:19:17 أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" |  2018-12-23 13:17:53 إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين |  2018-12-23 13:06:32 اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس |  2018-12-23 11:28:54 مصرع سيدة دهساً في نتانيا |  2018-12-23 11:19:48 أومتيتي يعود إلى برشلونة |  2018-12-23 11:12:27 لوائح اتهام بحق 3 شبان من رهط واخرين من الخليل بشبهة التجارة بالسلاح في مناطق السلطة الفلسطينية |  2018-12-23 10:41:19 ضبط سائق فلسطيني يقود سيارته بسرعة 179 كم/س في شارع رقم 1 |  2018-12-23 10:38:33 السلطة الفلسطينية: سنتخذ قرارات من جانب واحد |  2018-12-23 09:57:11 طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رانيا يوسف تطلب الدعاء لها ولبناتها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت الفنانة رانيا يوسف من جديد الجدل بعد ارتدائها فستانا عاريا، وأصبحت حديث السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى بعد ظهورها فى أحد الحفلات الفنية بـ”الهوت شورت”.



 الفنانة رانيا يوسف، استغلت أداء الفنانة صابرين لمناسك العمرة في مكة المكرمة وطلبت منها الدعاء لها ولبناتها.. حيث علقت على صورة نشرتها الفنانة صابرين من أمام الكعبة داخل الحرم المكى عبر حسابها على انستجرام، قائلة: “ربنا يتقبل ياحبيبتي.. ادعيلى أنا وبناتى والنبى”.  وكانت رانيا يوسف قد علقت على ظهورها بفستان أصفر قصير، خلال حضورها إحدى الحفلات الفنية الأخيرة، كشف عن ساقيها، قائلة: “الفستان مفيهوش أى حاجة، وأنا وداليا البحيرى لابسين نفس الفستان”.




كلمات متعلقة

رانيا, يوسف, تطلب, الدعاء, لها, ولبناتها!,

تابعونــا

ريتا حايك تضع مولودها الأول: “وصلت هديتنا في عيد الميلاد” ريتا حايك تضع مولودها الأول: “وصلت هديتنا في عيد الميلاد” 2018-12-23 | 13:26:28

وضعت الممثلة اللبنانية ريتا حايك مولودها الأول من زوجها طبيب القلب عبد الله ربيز...

أصالة وحسين الجسمى وأحلام ومحمد عبده ينعون الأمير طلال بن عبد العزيز أصالة وحسين الجسمى وأحلام ومحمد عبده ينعون الأمير طلال بن عبد العزيز 2018-12-23 | 11:15:18

سادت حالة من الصدمة داخل الوسط الفنى وخارجه بعد وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل...

حاتم العراقي ما بين قبرص ولبنان محتفلاً بالعام الجديد 2019 حاتم العراقي ما بين قبرص ولبنان محتفلاً بالعام الجديد 2019 2018-12-23 | 09:31:02

ما بين قبرص ولبنان، يتنقل "عندليب الأغنية العراقية" الفنان حاتم العراقي محتفلاً...

شقيق حسين الجسمي يردّ على مريم حسين بعد حديثها عن سجنه شقيق حسين الجسمي يردّ على مريم حسين بعد حديثها عن سجنه 2018-12-22 | 23:17:14

تحدثت الممثلة المغربية ​مريم حسين​ بالأمس عن سجن ​صالح الجسمي​ شقيق الفنان...

فيديو … ماذا توقعت ماغي فرح لعام 2019 ؟ فيديو … ماذا توقعت ماغي فرح لعام 2019 ؟ 2018-12-21 | 18:04:21

كشفت عالمة الأبراج والفلك ماغي فرح، عن توقعاتها لأحداث العالم خلال العام المقبل...

كيفانش تاتليتوغ متّهم بقطع آذان كلبه! كيفانش تاتليتوغ متّهم بقطع آذان كلبه! 2018-12-21 | 11:15:29

اتّهم صحافي تركي النجم ​كيفانش تاتليتوغ​ بقطع آذان كلبه "مارس"، الأمر الذي اثار...

تارا عماد تكشف عن مواصفات فتى أحلامها تارا عماد تكشف عن مواصفات فتى أحلامها 2018-12-21 | 09:33:07

تعترف الفنانة المصرية الشابة تارا عماد أنها متمهلة ومقلة في أعمالها الفنية، حيث...

فيفي عبده تنتقد الراقصات الجدد: الرقص مش بالعري فيفي عبده تنتقد الراقصات الجدد: الرقص مش بالعري 2018-12-20 | 18:22:22

أكدت الراقصة فيفي عبده أنها لم تعتزل الرقص، فهي بحسب موقع “الفن” كانت دائما تدرب...

هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس مع ساندي ولقاء الخميسي.. صور هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس مع ساندي ولقاء الخميسي.. صور 2018-12-20 | 15:36:45

لبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دعوة صديقتها التونسية ساندي علي، لحضور سهرة خاصة...

هل يجب غسيل "الجينز".. هذا ما يحدد الإجابة هل يجب غسيل "الجينز".. هذا ما يحدد الإجابة 2018-12-20 | 15:25:34

بنطال "الجينز" قد يكون من أكثر قطع الملابس شعبية بين الرجال والنساء، لأنه يوفر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المهندس طه فوزي زيدان يتسلم رسميا مهمة رئيس ادارة مجلس كفر مندا المحلي مهام امطار مصحوبة عواصف رعدية الجنوب مدينة رهط تساقط خير شتاء هدم بيوت بير هداج النقب جرافات الداخلية حملة اقتلاع عرب خيام تشريد عائلات 7 بيوتاحتراق سيارتين الفريديس الشرطة تحقق ملابسات الحادث اطفاء نار اخماد سخنين مكابي تل ابيب مباراة نصف نهائي كأس الدولة مباراة خسارة مصرع عامل سقط من الطابق السابع ورشة بناء كريات موتسكين قرب ظاهر شبلي دير حنا رهط سقوط طفل وفاة عمر فرهود القريناوي اصابة متأثر بجراحهطمرة اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية ورشة بناء مستشفى اسعاف وقفة احتجاجية نصرة الحركة الاسلامية طرعان حظر اغلاق اخراجها عن القانون محمد عساف النجم بلدية الناصرة حفل كريسمس ماركت مدينة بلدية علي سلام رئيس مسجد حسن بيك يافا تعليق علم اسرائيل مدخل مجهولون رفع شرطة ام عربية الرملة اعتداء ضرب ابنتها شجار بينهما اصابة خطيرة منطقة العينين الشرطة تمديد اعتقال حافلة ركاب اخلاء حافلة اشتعال النار اطفاء مدينة حيفا تشويشات انتحال شخصية محامي عرابة مدينة اعتقال شاب سخنين القدس مبالغ مختلفة فلفة كفر قاسم فريق كرة الشاطئ بطل البلاد دوري
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com