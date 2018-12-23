رانيا, يوسف, تطلب, الدعاء, لها, ولبناتها!,

أثارت الفنانة رانيا يوسف من جديد الجدل بعد ارتدائها فستانا عاريا، وأصبحت حديث السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى بعد ظهورها فى أحد الحفلات الفنية بـ”الهوت شورت”.

الفنانة رانيا يوسف، استغلت أداء الفنانة صابرين لمناسك العمرة في مكة المكرمة وطلبت منها الدعاء لها ولبناتها.. حيث علقت على صورة نشرتها الفنانة صابرين من أمام الكعبة داخل الحرم المكى عبر حسابها على انستجرام، قائلة: “ربنا يتقبل ياحبيبتي.. ادعيلى أنا وبناتى والنبى”. وكانت رانيا يوسف قد علقت على ظهورها بفستان أصفر قصير، خلال حضورها إحدى الحفلات الفنية الأخيرة، كشف عن ساقيها، قائلة: “الفستان مفيهوش أى حاجة، وأنا وداليا البحيرى لابسين نفس الفستان”.