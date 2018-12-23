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نتنياهو: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا لن يغير سياسة إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب الجنود الأمريكيين والبالغ عددهم الفين من سوريا لن يؤدي الى تغيير سياسة إسرائيل.


 وأوضح نتانياهو ان إسرائيل مستمرة في التصدي للتموضع العسكري الإيراني في سوريا وستوسع نشاطاتها هناك عند الضرورة. وشدد رئيس الوزراء على ان التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة يتواصل في مجالات عديدة منها الاستخباري والأمني. وفيما يخص عملية (درع الشمال) لفت نتانياهو الى ان الحملة ستتواصل خلال الاسابيع المقبلة حتى القضاء على سلاح الانفاق التابع لحزب الله. وبين انه سيتوجه نهاية الأسبوع الجاري الى البرازيل في زيارة تاريخية للقاء رئيسها الجديد جاير بولسونارو وزعماء آخرين. وكشف رئيس الوزراء عن ان هذه الزيارة ستؤدي الى حدوث منقلب في علاقات إسرائيل مع البرازيل. ويفيد مراسلنا ان تصريحات نتانياهو وردت في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية.
نتنياهو: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا لن يغير سياسة إسرائيل




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