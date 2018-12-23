تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-23 15:02:17 الرئيس ماكرون يُشيد بشجاعة قوات "برخان" |  2018-12-23 15:00:14 النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب |  2018-12-23 14:27:36 75 ألف مهنئ في "آخر عيد ميلاد" لأمبراطور اليابان |  2018-12-23 14:08:32 نتنياهو: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا لن يغير سياسة إسرائيل |  2018-12-23 13:50:26 هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة |  2018-12-23 13:20:46 لاعب ريال مدريد المنتظر يحفظ أسرار نيمار |  2018-12-23 13:19:17 أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" |  2018-12-23 13:17:53 إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين |  2018-12-23 13:06:32 اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس |  2018-12-23 11:28:54 مصرع سيدة دهساً في نتانيا |  2018-12-23 11:19:48 أومتيتي يعود إلى برشلونة |  2018-12-23 11:12:27 لوائح اتهام بحق 3 شبان من رهط واخرين من الخليل بشبهة التجارة بالسلاح في مناطق السلطة الفلسطينية |  2018-12-23 10:41:19 ضبط سائق فلسطيني يقود سيارته بسرعة 179 كم/س في شارع رقم 1 |  2018-12-23 10:38:33 السلطة الفلسطينية: سنتخذ قرارات من جانب واحد |  2018-12-23 09:57:11 طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان يوم غد الاثنين سيتم اغلاق شوارع عديدة في مدينة الناصرة خلال مسيرة عيد الميلاد المجيد التقليدية , حيث ستغلق الشوارع من الساعة 11:00 صباحاً حتى 21:00مساءاً.


الشوارع التي سيتم اغلاقها هي :شارع بولص السادس من منطقة المشبير حتى مفرق ام واصف 
شارع شيكون العرب طريق مفرق ديانا حتى دوار المدينة وشارع المطاعم .
شارع توفيق زياد حتى دوار الجليل ومنطقة الكراجات.

وأضافت الشرطة في بيانها :"من المتوقع ان تحضر جماهير غفيرة للمسيرة لذلك ستشهد المنطقة ازمة سير في منطقة الناصرة والقرى المحيطة من الساعة الواحدة ظهرا حتى العاشرة مساءا , الشرطة ستتواجد بشكل مكثف وخاصة في شارع 75 التفافي الناصرة وشارع 60 الموصل طريق الناصرة .
هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة




كلمات متعلقة

هذه, هي, الشوارع, التي, ستكون, مغلقة, خلال, مسيرة, عيد, الميلاد, التقليدية, في, الناصرة,

تابعونــا

النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب 2018-12-23 | 15:00:14

زار يوم السبت الماضي النائب أكرم حسون قرية شعب وحل ضيفا على المجلس المحلي حيث كان...

إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين 2018-12-23 | 13:17:53

بكل فخر واعتزاز كرّمت إدارة مدرسة المتنبي الإعداديّة- طمرة، طلّابها المتفوّقين...

اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس 2018-12-23 | 13:06:32

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"خلال مطاردة سيارة كان سائقها يقود بتهور...

مستوطنون يقتحمون الأقصى مستوطنون يقتحمون الأقصى 2018-12-23 | 12:37:58

افادت مصادر صحفية :"اقتحم عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك" وعشرات المستوطنين، صباح...

مصرع سيدة دهساً في نتانيا مصرع سيدة دهساً في نتانيا 2018-12-23 | 11:28:54

اصيبت صباح اليوم عابرة سبيل اثر دهسها في مدينة نتانيا , وبحسب ما جاء في بيان الشرطة...

لوائح اتهام بحق 3 شبان من رهط واخرين من الخليل بشبهة التجارة بالسلاح في مناطق السلطة الفلسطينية لوائح اتهام بحق 3 شبان من رهط واخرين من الخليل بشبهة التجارة بالسلاح في مناطق السلطة الفلسطينية 2018-12-23 | 11:12:27

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"شرطة اسرائيل تحارب ظاهرة التجارة...

ضبط سائق فلسطيني يقود سيارته بسرعة 179 كم/س في شارع رقم 1 ضبط سائق فلسطيني يقود سيارته بسرعة 179 كم/س في شارع رقم 1 2018-12-23 | 10:41:19

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"خلال نشاط لشرطة المرور في شارع رقم 1 بين...

طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير 2018-12-23 | 09:57:11

عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة رمات جان، صباح اليوم الاحد، على معالجة تسرّب مواد...

اختتام المؤتمر الرابع لدائرة تعميق المساواة في الهستدروت لتشغيل اصحاب الاعاقة في المجتمع العربي اختتام المؤتمر الرابع لدائرة تعميق المساواة في الهستدروت لتشغيل اصحاب الاعاقة في المجتمع العربي 2018-12-23 | 09:29:06

اختتم يوم أمس السبت في مدينة عكا المؤتمر الرابع لتشغيل ذوي الاعاقات في المجتمع...

غدا الاثنين:مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة..اليكم المعلومات والتفاصيل غدا الاثنين:مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة..اليكم المعلومات والتفاصيل 2018-12-23 | 09:12:17

انهت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد التقليدية استعداداتها الأخيرة لمسيرة الميلاد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر قاسم مظاهرة نصرة الاقصى القدس مشاركة واسعة امين عمر دراوشة الناصرة تحقيق امر نشر حظر منع تفاصيل التحقيق حفاظ طفل رضيع 1600 حبة اسكتازي الخليل معبر النبي الشيخ حسين الاردنشارع 805 الدامي عرابة اعمال توسعة مشاكل ازدحامات مرورية تعيق كفر مندا قتل شابة عربية جثة شمال البلاد احدى سكان قرى علامات عنف العثوربسمة طبعون شاحنة دهس حادث طرق مستشفى رمبام اسعاف شرطة تحقيق الفتى محمد خطيب دهس حادث متأثرا جراحه وفاة مصرع قلنسوة الطيرة مسيرة خيول عرب يود السلام العيش الكريم التعايش وادي عارة كفر قرع سخنين بيتار القدس ستاد تيدي القدس مباراة لاعبو فريق شرطة استعدادات الليلة رونين بلوت رئيس بلدية نتسيرت عيليت انتخابات افرزت نتائج حريق منطقة حرشية قرب حرفيش استدعاء طائرات اخماد نار اطفاء وحدات انقاذ الالاف مهرجان استقبال شهر رمضان الكريم ام الفحم مشاركة واسعة اهالي المدرسة التكنولوجية جديدة المكر تحتفل تخريج الفوج ال 13 طلابها احتفال قرية جلمة جنين تنفيذ عملية طعن محاولة اطلاق النار اصابة استشهاد جندي كنيسة حطين تدنيس تخريب نصب تذكاري كنيسة الله جبل الشرطة تحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com