All, I, Want, For, Christmas, is.., Carven.., حصرياً, في, April,

اكثر ما يميّزك شخصياً عن الناس هو رائحة عطرك.. رائحتك الخاصة والجذابة.. لذلك "ارتدي" عطر Dans Ma Bulle By Carven في احتفالات الكريسماس والعام الجديد...

"في فقاعتي" العطِرة..العطر النسائي الساحر Dans Ma Bulle "داخل فقاعتي" هو رمز الفتاة العصرية, الجريئة الحساسة وفي نفس الوقت قوية الشخصية.كل رشة عطر على جسدك تلفك بالأزهار والحمضيات.. على شعرك.. جسمك.. أناملك.. ملابسك.. رائحة فواحة تلازمك وتكون توقيعك الشخصي..عطر باريسي حساس ومغامر يأخذك الى عالم المرأة العصرية.APIL تتعاون مع اليان للمرة الثانيةاختارت شبكة APRIL, شبكة التجميل الوحيدة في البلاد المختصة بمنتوجات العناية بالوجه, الجسم, الشعر, الماكياج والعطور المختارة, ان تتعاون مع العارضة اليان قبطي للمرة الثانية, بعد التعاون معها في شهر آذار الماضي وتصويرها لغلاف "ليلك" لعطر Twilly dHermes .وقد دعيت إليان الى فرع APRIL في "بيڠ فاشن" - الناصرة حيث استُقْبلت من قبل مديرة الفرع وقدموا لها هديا قيّمة. هناك تعرفّت على جديد مستحضرات الفرع.شذا العطر يعانقك بحميمية ويترك وراءك درباً عطراً من: فاكهة وليتشي وورد ولوز وياسمين وپاتشولي وخشب الصندل.CARVEN DANS MA BULLE او.دي. پارفام للمرأة:العطر متوفر حصرياً في شبكة التجميل والعطور APRILانستڠرام: april.israel- شعر وماكياج: صالون "ذا لاونج" بإدارة إيهاب منصور- الإكسسوار: Pandora- الأزياء: بوتيك "مونتي" - الرينةالجزمة: NYOU- "بيغ فاشن"- الناصرة- تصوير: لؤي بولص- العارضة: اليان قبطي "وكالة ليلك"