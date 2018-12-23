ريتا, حايك, تضع, مولودها, الأول:, “وصلت, هديتنا, في, عيد, الميلاد”,

وضعت الممثلة اللبنانية ريتا حايك مولودها الأول من زوجها طبيب القلب عبد الله ربيز في مستشفى الجامعة الأميركية ببيروت، مشيرة إلى أنهما أطلقا عليه اسم جورج.

حايك التي غابت عن حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ التاسع من الشهر الجاري، أطلّت اليوم للمرة الأولى وأعلنت عن وضع مولودها منذ 10 أيام، إذ علّقت قائلة: “عشرة أيام مضت على النعيم، الطفل جورج، وصلت هديتنا في عيد الميلاد”.