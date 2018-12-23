لاعب, ريال, مدريد, المنتظر, يحفظ, أسرار, نيمار,

رفض رودريجو جويس، لاعب سانتوس البرازيلي، الذي سينتقل لريال مدريد الصيف المقبل، مقارنته بمواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة سابقًا.

وقال جويس في تصريحات لصحيفة "جلوبو" البرازيلية: "نيمار هو نيمار ورودريجو هو رودريجو، الناس يريدون المقارنة بيننا ولكن لا يوجد أي مقارنة".وأضاف: "نيمار في الـ26 من عمره وفاز بكل شيء، فاز بكأس ليبيرتادوريس، والألعاب الأولمبية ودوري الأبطال، وشارك في المونديال، بينما أنا ما زلت في عامي الأول، من الحماقة المقارنة بيننا، إنه واحد من اللاعبين الذين أقتدي بهم".واعترف رودريجو بعلاقته الجيدة مع نيمار مؤكدًا أنهما يتحدثان باستمرار قائلا "لدينا اتصال دائم، أراه في سانتوس عندما يأتي هنا، لكن كل شيء عنه بمثابة السر ولا أستطيع الكشف عن أي شيء".