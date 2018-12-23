تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-23 15:02:17 الرئيس ماكرون يُشيد بشجاعة قوات "برخان" |  2018-12-23 15:00:14 النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب |  2018-12-23 14:27:36 75 ألف مهنئ في "آخر عيد ميلاد" لأمبراطور اليابان |  2018-12-23 14:08:32 نتنياهو: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا لن يغير سياسة إسرائيل |  2018-12-23 13:50:26 هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة |  2018-12-23 13:20:46 لاعب ريال مدريد المنتظر يحفظ أسرار نيمار |  2018-12-23 13:19:17 أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" |  2018-12-23 13:17:53 إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين |  2018-12-23 13:06:32 اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس |  2018-12-23 11:28:54 مصرع سيدة دهساً في نتانيا |  2018-12-23 11:19:48 أومتيتي يعود إلى برشلونة |  2018-12-23 11:12:27 لوائح اتهام بحق 3 شبان من رهط واخرين من الخليل بشبهة التجارة بالسلاح في مناطق السلطة الفلسطينية |  2018-12-23 10:41:19 ضبط سائق فلسطيني يقود سيارته بسرعة 179 كم/س في شارع رقم 1 |  2018-12-23 10:38:33 السلطة الفلسطينية: سنتخذ قرارات من جانب واحد |  2018-12-23 09:57:11 طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لاعب ريال مدريد المنتظر يحفظ أسرار نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفض رودريجو جويس، لاعب سانتوس البرازيلي، الذي سينتقل لريال مدريد الصيف المقبل، مقارنته بمواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة سابقًا.


وقال جويس في تصريحات لصحيفة "جلوبو" البرازيلية: "نيمار هو نيمار ورودريجو هو رودريجو، الناس يريدون المقارنة بيننا ولكن لا يوجد أي مقارنة".

وأضاف: "نيمار في الـ26 من عمره وفاز بكل شيء، فاز بكأس ليبيرتادوريس، والألعاب الأولمبية ودوري الأبطال، وشارك في المونديال، بينما أنا ما زلت في عامي الأول، من الحماقة المقارنة بيننا، إنه واحد من اللاعبين الذين أقتدي بهم".

واعترف رودريجو بعلاقته الجيدة مع نيمار مؤكدًا أنهما يتحدثان باستمرار قائلا "لدينا اتصال دائم، أراه في سانتوس عندما يأتي هنا، لكن كل شيء عنه بمثابة السر ولا أستطيع الكشف عن أي شيء".
لاعب ريال مدريد المنتظر يحفظ أسرار نيمار




كلمات متعلقة

لاعب, ريال, مدريد, المنتظر, يحفظ, أسرار, نيمار,

تابعونــا

برشلونة يخطط لاصطياد مهاجم مانشستر يونايتد برشلونة يخطط لاصطياد مهاجم مانشستر يونايتد 2018-12-23 | 14:31:45

يخطط برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد، خلال المرحلة المقبلة، من أجل دعم خطه الأمامي،...

راشفورد: خماسية كارديف مجرد بداية مع سولسكاير راشفورد: خماسية كارديف مجرد بداية مع سولسكاير 2018-12-23 | 09:32:46

يرى ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، أن الفوز الكبير أمام كارديف سيتي (5-1)،...

قطار برشلونة يدهس سيلتا فيجو بثنائية قطار برشلونة يدهس سيلتا فيجو بثنائية 2018-12-22 | 23:22:36

حقق فريق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-0)، على سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن...

ريال مدريد يهزم العين ويتوج بطلاً لأندية العالم للمرة الثالثة على التوالي ريال مدريد يهزم العين ويتوج بطلاً لأندية العالم للمرة الثالثة على التوالي 2018-12-22 | 20:33:42

حافظ ريال مدريد الإسباني، على كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثالث على...

آرسنال يعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد آرسنال يعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد 2018-12-22 | 13:25:49

يسعى آرسنال للحصول على نجم ريال مدريد، في صفقة تبادلية بين الناديين، خلال الفترة...

صلاح يقود ليفربول للابتعاد بصدارة البريميرليج صلاح يقود ليفربول للابتعاد بصدارة البريميرليج 2018-12-22 | 07:18:56

ابتعد ليفربول بصدارة البريميرليج، اليوم الجمعة، بعد فوزه على مضيفه وولفرهامبتون...

سانشيز "رهن التحقيق".. والسبب مورينيو والـ20 ألف إسترليني سانشيز "رهن التحقيق".. والسبب مورينيو والـ20 ألف إسترليني 2018-12-21 | 18:04:32

يبدو أن طرد المدرب جوزيه مورينيو كان بالنسبة إلى بعض لاعبي مانشستر يونايتد مسألة...

ريال مدريد والعين على موعد مع التاريخ في نهائي مونديال الأندية ريال مدريد والعين على موعد مع التاريخ في نهائي مونديال الأندية 2018-12-21 | 18:02:22

سيكون ناديا ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي على موعد مع التاريخ عندما...

مبابي يضع شرطين لانتقاله التاريخي إلى ريال مدريد مبابي يضع شرطين لانتقاله التاريخي إلى ريال مدريد 2018-12-21 | 11:06:49

يسعى الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جرمان، إلى تغيير أجواء الدوري...

رونالدو تحت الضغط.. لماذا يجب تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات؟ رونالدو تحت الضغط.. لماذا يجب تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات؟ 2018-12-21 | 09:28:49

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحديا حقيقيا مع فريقه يوفنتوس الإيطالي،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر مندا اعتداءات رش سيارات شعارات الاهالي لجنة تشكيل حراسة تكرار الشرطة انتخابات رئاسة مجلس محلي أمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق هريس هرب كفر كنا اصابة اطلاق نار خلال عرس حفل شاب اعتقال شابان محطة وقود مجدال هعيمك سكين مطبخ نيتهما تنفيذ عملية طعن الناصرةأمرأة مصابة مصرع اطلاق نار سلام عبد الله كفر ياسيف امرأة عيارات نارية اطلاق نار داخل منزل عائلة في قرية البعنة شرطة محمد عساف الناصرة انتظروني يوم مسا ء الجمعة حفل كريسميس ماركت اصابة خطيرة حادث شاحنتين مفرق عمكيم العفولة مدينة سائق شرطة اسعاف كرمئيل عميل سري مشتبهين تجارة سلاح مخدرات طمرة نحف الناعورة ام الفحم عسفيا نحف الجش وجسر الزرقاءبيت المسن سخنين يحتفل يومي عيد ميلاده ال 12 احتفال مدينة هيثم خلايلة جواز سفر اسرائيلي فلسطيني لبنان دخل النجم الفلسطيني احتراق سيارة شارع 1 القدس تل ابيب اطفاء اخماد حريق اندلاع خصوصيةتخليص عامل سقط من ارتفاع شاهق ورشة بناء هود هشارون مستشفى اسعاف شرطة تحقيق احتراق بيت 3 طةابق قرية حرفيش دون اصابات اضرار جسيمة خسائر مادية طرعان مجلس محلي عماد دحلة اضاءة شجرة الميلاد احتفال التسهيلات الضريبية تقليصات مجلس مجد الكروم شعارات تظاهرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com