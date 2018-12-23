تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-23 15:02:17 الرئيس ماكرون يُشيد بشجاعة قوات "برخان" |  2018-12-23 15:00:14 النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب |  2018-12-23 14:27:36 75 ألف مهنئ في "آخر عيد ميلاد" لأمبراطور اليابان |  2018-12-23 14:08:32 نتنياهو: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا لن يغير سياسة إسرائيل |  2018-12-23 13:50:26 هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة |  2018-12-23 13:20:46 لاعب ريال مدريد المنتظر يحفظ أسرار نيمار |  2018-12-23 13:19:17 أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" |  2018-12-23 13:17:53 إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين |  2018-12-23 13:06:32 اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس |  2018-12-23 11:28:54 مصرع سيدة دهساً في نتانيا |  2018-12-23 11:19:48 أومتيتي يعود إلى برشلونة |  2018-12-23 11:12:27 لوائح اتهام بحق 3 شبان من رهط واخرين من الخليل بشبهة التجارة بالسلاح في مناطق السلطة الفلسطينية |  2018-12-23 10:41:19 ضبط سائق فلسطيني يقود سيارته بسرعة 179 كم/س في شارع رقم 1 |  2018-12-23 10:38:33 السلطة الفلسطينية: سنتخذ قرارات من جانب واحد |  2018-12-23 09:57:11 طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتقد كثيرون من محبي القهوة أن هذا المشروب "المزاجي" يجب أن يشرب دون إضافات، وأن بعض الحليب مع القهوة يفقدها الكثير من متعتها وتأثيرها.


لكن إذا كنت ممن يفضلون شرب "القهوة السوداء" دون أن تضيف الحليب، فإن هذه العادة قد تكون مؤشرا سلبيا على صحتك النفسية، بحسب دراسة حديثة.

وأوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة إينسبروك النمساوية، أن الشخص الذي يفضل مذاق المرارة سواء عند احتساء القهوة السوداء أو شرب المياه الغازية، أكثر عرضة لأن يكون ذا شخصية "حاقدة".

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، شملت الدراسة عينة من ألف شخص، وتم سؤال المشاركين عن بعض الأغذية التي يشتهونها، وفي المرحلة الأخيرة، تم تحديد ملامح شخصياتهم في اختبار نفسي.

وكشفت النتائج أن المشاركين الذين فضلوا المذاق المر في الأطعمة والمشروبات، بما فيها القهوة، كانت شخصياتهم أكثر خبثا مقارنة بمن يفضلون المشروبات الخفيفة ويحبون إضافة الحليب إلى فنجان القهوة.

ويقول الباحثان المشرفان على الدراسة، توبياس غريتيمير وكريستينا سوغياغلو، إن بحثهما أظهر علاقة المذاق المفضل بالشخصية، فالأشخاص الذين يفضلون المرارة مرشحون أكثر ليكونوا "ساديين".

وليست هذه الدراسة النمساوية أول عمل أكاديمي يكشف علاقة مذاق الطعام بشخصية الإنسان، ففي تجارب سابقة، كشف باحثون أن المذاق الحلو يجعل الناس أكثر لطفا ورغبة في مساعدة الآخرين.
أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء"




كلمات متعلقة

أسوأ, خبر, لعشاق, "القهوة, السوداء",

تابعونــا

9 أسباب لتأخر الحمل لدى المرأة 9 أسباب لتأخر الحمل لدى المرأة 2018-12-23 | 11:17:53

يمثل تأخر الحمل هاجسا يؤرق الكثير من الأزواج، إلا أنه قد يكون ناجما عن مشكلة بسيطة...

التوصل إلى طريقة للتخلص من خلايا مخزّنة لفيروس الإيدز التوصل إلى طريقة للتخلص من خلايا مخزّنة لفيروس الإيدز 2018-12-22 | 23:15:01

توصل فريق من معهد باستور إلى تحديد نقطة ضعف في الخلايا "المخزّنة" لفيروس #الإيدز ما...

مشروب سحري يكافح السرطان ويعالج نزلات البرد مشروب سحري يكافح السرطان ويعالج نزلات البرد 2018-12-21 | 18:04:40

يحتوي كل من الأناناس والكركم والزنجبيل والليمون على خاصيتين مشتركتين، فجميع هذه...

دراسة تتوصل إلى أغرب تأثير فسيولوجي لـ"هجر الحبيب" دراسة تتوصل إلى أغرب تأثير فسيولوجي لـ"هجر الحبيب" 2018-12-21 | 09:29:53

يعتقد كثيرون أن معظم تأثيرات الفراق بين الأحباء تكون نفسية وعاطفية فقط، إلا أن...

مشروب سحري يكافح السرطان مشروب سحري يكافح السرطان 2018-12-20 | 18:20:04

يحتوي كل من الأناناس والكركم والزنجبيل والليمون على خاصيتين مشتركتين، فجميع هذه...

دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب 2018-12-20 | 15:30:02

نصح علماء بالابتعاد عن تدخين الحشيش قبل 6 أشهر على الأقل من محاولة الإنجاب، لتفادي...

دراسة تكشف تأثير ارتداء الخواتم في الصحة والقدرة الجنسية دراسة تكشف تأثير ارتداء الخواتم في الصحة والقدرة الجنسية 2018-12-20 | 13:49:40

أعلن علماء المركز الطبي في جامعة كنساس أن التأثير في نقاط الجسم النشطة يمكن أن...

"X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! "X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! 2018-12-20 | 12:32:31

اكتشف علماء من جامعة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية السبب الأساسي...

الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! 2018-12-20 | 08:44:04

توصلت دراسة حديثة إلى أن وجود تاريخ مع الصداع النصفي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة...

أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب 2018-12-19 | 20:34:50

توصلت دراسة علمية إلى أن اطلاع المرضى على صور الأشعة لشرايينهم المسدودة يدفعهم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids معالي كلار العازف عالمي باريس رسالة باراك اوباما لاجل السلام في العالم اصابة متوسطة سائق شاب علق داخل سيارة حادث طرق مروع سيارتين بين اسعاف شرطة مستشفى بث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين كهرباء امطار 15 الف بيت انقطاع شركة عطل اصابة متوسطة شاب مركز حيان الطبي ارتفاع متوسطة مستشفى قرية أبو سنان بيت كفر قرع اعتقال شقيقين مشتبهين مسدس مخدرات مداهمة تفتيش بيت اعتقال اعتقال مشتبه فتاة قاصر اعتداء جنسي من منطقة وادي عارة شاب محكمة العمل القطرية ممتحني سياقة العودة لمزالة عملهم اصدار أمر ايو سنان قاصر المشتبه المحامي طعن شرطي حرس الحدود نهاريا المحطة المركزية فسوطةتمرين زيف صفد جيش اسرائيلي حالة سطو مسلح فرع بنك مدينة حيفا مسلح سرقة مبلغ من المال فر هاربا مصرع الشاب يحيى شرحة شرحه مخيم شعفاط القدس شرقي شجار عائلات عنيف اطلاق نار مصرع فتى حادث طرق انقلاب تراكتورون قرية الشبلي اصابة شرطة اسعاف عثمان شبلي مستشفىغاز اعتقالات توفير تزويد جمهور مداهمة بيوت محلات اغلاق عميل سري عرب سائق الشاحنة الدامي الفريديس مصرع يافا عائلة حيفا مفرق المحكمة تصريح مدعي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com