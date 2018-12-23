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إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بكل فخر واعتزاز كرّمت إدارة مدرسة المتنبي الإعداديّة- طمرة، طلّابها المتفوّقين والذين حصلوا على معدّلات 95 فما فوق. والذي فاق عددهم ال 80 طالبًا.


مدير المدرسة الأستاذ محمد عبد الله حجازي يبارك لجميع الطلاب والطالبات المتفوقين بتحصيلهم المميّز وجهودهم الفذّة خلال الفصل الدراسي الأول.ويتمنى للجميع عطلة آمنة وعودة سالمة إلى أحضان مدرستنا الغالية.




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