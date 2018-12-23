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Michal Negrin تطرح لأول مرة: Silver Collection by Jasmin Negrin



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 Michal Negrin تطرح لأول مرة:Silver Collection by Jasmin Negrin مجموعة مجوهرات فضة 925 بتصميم ياسمين نچرين, ابنة ميخال نچرين, التي لأول تصمم للماركة.مجموعة مجوهرات جريئة, برّاقة مغرية وشابة, وهي ملائمة لأمرأة تعيش 24 ساعة في اليوم.في المجموعة تشكيلة واسعة من المجوهرات بدءاً من ساعات يد, اساور, سلاسل, حلق وخواتم مع عناصر نجوم, نقاط وعناصر هندسية.تشكيلة القطع تعرض دمجاً مختلفاً لـ - "ميكس آند ماتش" وفق الستايل الشخصي لكل واحدة. من طلة بيسيك, كلاسي, او انيق الى طلة سهرة.

الماركة تمنح سنة كفالة لمجوهرات المجموعة.مدى الأسعار:خواتم: 169 - 499 ش.حلق : 119 - 595 ش.سلاسل: 249 - 695 ش.اساور: 990 - 1,690 ش.ساعات: 1,390 - 1,690 ش.




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