Michal, Negrin, تطرح, لأول, مرة:, Silver, Collection, by, Jasmin, Negrin,

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راما القمر راحت مع الماما ايمان على بوتيك "بابلز" لأنها كانت تدور على ازياء رسمية...
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بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ، أقام بنك هبوعليم حفل استقبال في قاعات غراند...
قام موظفو بنك هبوعليم فرع الناصرة التجاري بمعايدة أطفال مدرسة راهبات السالزيان...
تقترب السنة الميلادية وبخطى ثابتة من نهايتها، وهذه الحقيقة ستُخرج بالطبع من على...
بمناسبة الاعياد الميلادية المجيدة وضمن رؤيا بنك هبوعليم في فعاليات التطوع...
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