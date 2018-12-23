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اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"خلال مطاردة سيارة كان سائقها يقود بتهور اصطدمت السيارة بعامود كهرباء في مدينة الرملة , وخلال المطاردة لاحظ رجال الشرطة أنه تم رمي مسدس من النافذة ".


الشرطة اعتقلت الشبان الاربعة من سكان مدينة الرملة وتم تقديمهم للمحكمة التي مددت اعتقالهم لمدة 3 ايام لاستكمال التحقيق .




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