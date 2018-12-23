تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-23 15:02:17 الرئيس ماكرون يُشيد بشجاعة قوات "برخان" |  2018-12-23 15:00:14 النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب |  2018-12-23 14:27:36 75 ألف مهنئ في "آخر عيد ميلاد" لأمبراطور اليابان |  2018-12-23 14:08:32 نتنياهو: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا لن يغير سياسة إسرائيل |  2018-12-23 13:50:26 هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة |  2018-12-23 13:20:46 لاعب ريال مدريد المنتظر يحفظ أسرار نيمار |  2018-12-23 13:19:17 أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" |  2018-12-23 13:17:53 إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين |  2018-12-23 13:06:32 اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس |  2018-12-23 11:28:54 مصرع سيدة دهساً في نتانيا |  2018-12-23 11:19:48 أومتيتي يعود إلى برشلونة |  2018-12-23 11:12:27 لوائح اتهام بحق 3 شبان من رهط واخرين من الخليل بشبهة التجارة بالسلاح في مناطق السلطة الفلسطينية |  2018-12-23 10:41:19 ضبط سائق فلسطيني يقود سيارته بسرعة 179 كم/س في شارع رقم 1 |  2018-12-23 10:38:33 السلطة الفلسطينية: سنتخذ قرارات من جانب واحد |  2018-12-23 09:57:11 طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مستوطنون يقتحمون الأقصى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افادت مصادر صحفية :"اقتحم عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك" وعشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة.


ونَشر "غليك" تسجيلا على صفحته "الفيسبوك" قائلا ان الاقتحام اليوم للصلاة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة زوجتي.

وأوضح مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني لوكالة معا أن 112 مستوطنا من بينهم عضو الكنيست يهودا غليك، و63 طالبا يهوديا من المعاهد والجامعات، اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية بحراسة من قوات الاحتلال.

واستنكر الشيخ الكسواني اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، مؤكدا على رفض الأوقاف الإسلامية كافة الاقتحامات من المستوطنين أو من أعضاء الكنيست أو الوزراء الاسرائيليين، والتي تتم بقوة السلاح والاحتلال، ولا تعطي لهم الحق في المسجد.

وأضاف الشيخ الكسواني ان تسهيل اقتحامات المستوطنين للأقصى يقابله تشديدات تفرضها شرطة الاحتلال على دخول المسلمين اليه، في محاولة لفرض أمر وواقع جديد بالمسجد، وفي محاولة لتفريغ المسجد من أصحابه لكن هذه السياسة والتصرفات لن تثني المسلمين من الرباط والتواجد والقيام بواجبهم تجاه الأقصى.ودعا الشيخ الكسواني كافة المسلمين التواجد الدائم في المسجد الأقصى للصلاة والتعبد لتعزيز إٍسلاميته والمحافظة عليه.

وفي سياق متصل اعتقلت سلطات الاحتلال المقدسي نظام أبو رموز من ساحات المسجد الأقصى.
مستوطنون يقتحمون الأقصى




كلمات متعلقة

مستوطنون, يقتحمون, الأقصى,

تابعونــا

النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب 2018-12-23 | 15:00:14

زار يوم السبت الماضي النائب أكرم حسون قرية شعب وحل ضيفا على المجلس المحلي حيث كان...

هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة 2018-12-23 | 13:50:26

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان يوم غد الاثنين سيتم اغلاق شوارع...

إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين 2018-12-23 | 13:17:53

بكل فخر واعتزاز كرّمت إدارة مدرسة المتنبي الإعداديّة- طمرة، طلّابها المتفوّقين...

اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس 2018-12-23 | 13:06:32

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"خلال مطاردة سيارة كان سائقها يقود بتهور...

مصرع سيدة دهساً في نتانيا مصرع سيدة دهساً في نتانيا 2018-12-23 | 11:28:54

اصيبت صباح اليوم عابرة سبيل اثر دهسها في مدينة نتانيا , وبحسب ما جاء في بيان الشرطة...

لوائح اتهام بحق 3 شبان من رهط واخرين من الخليل بشبهة التجارة بالسلاح في مناطق السلطة الفلسطينية لوائح اتهام بحق 3 شبان من رهط واخرين من الخليل بشبهة التجارة بالسلاح في مناطق السلطة الفلسطينية 2018-12-23 | 11:12:27

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"شرطة اسرائيل تحارب ظاهرة التجارة...

ضبط سائق فلسطيني يقود سيارته بسرعة 179 كم/س في شارع رقم 1 ضبط سائق فلسطيني يقود سيارته بسرعة 179 كم/س في شارع رقم 1 2018-12-23 | 10:41:19

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"خلال نشاط لشرطة المرور في شارع رقم 1 بين...

طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير 2018-12-23 | 09:57:11

عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة رمات جان، صباح اليوم الاحد، على معالجة تسرّب مواد...

اختتام المؤتمر الرابع لدائرة تعميق المساواة في الهستدروت لتشغيل اصحاب الاعاقة في المجتمع العربي اختتام المؤتمر الرابع لدائرة تعميق المساواة في الهستدروت لتشغيل اصحاب الاعاقة في المجتمع العربي 2018-12-23 | 09:29:06

اختتم يوم أمس السبت في مدينة عكا المؤتمر الرابع لتشغيل ذوي الاعاقات في المجتمع...

غدا الاثنين:مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة..اليكم المعلومات والتفاصيل غدا الاثنين:مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة..اليكم المعلومات والتفاصيل 2018-12-23 | 09:12:17

انهت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد التقليدية استعداداتها الأخيرة لمسيرة الميلاد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شاب غرق غرقا شاطئ الزيب شمالي نهاريا مدينة بحر مياه شاطئ الزيب الارثوذكسية الطائفة سخنين تحتفل مسيرة سبت النور مشاركة واسعة قداس احتفالي شاب اصابة يافة الناصرة سقط عن علو مطاردة بوليسية شرطة مستشفىالعفولة شابة الناصرة اطلاق نار المحطة المركزية مصادرة اسطوانات اسطوانة غاز بشكل غير قانوين مجد الكروم البعنة حملة مفرق طرعان حادث طرق طاقم الشفاء 4 اصابات مقتل جرائم قتل 8 نساء عربيات مواطنين حوادث اطلاق نار شرطة تحقيق طوبا زنغرية ضبط بندقية سلاح البحث مشتبه شاب قرية تفتيش شرطة مسيرة احد الشعانين مدينة شفاعمرو مشاركة واسعة قداس الطوائف المسيحية يافا يركا اعتقال مخدرات هروين اعتقال الشرطة مصرع شابين عربيين اطلاق نار في مدينة اللد اسعاف شرطة مستشفى نسيم مسعود ياسر هبل أمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق عين ماهل اطلاق نار مجهول شرطة . بيت اصابات اضرار تحقيقشروق حسن تحقيق حلم فاراياتي عرض ازياء الفتاة الناصرة رئيس نفابة علي مراد معلمي السياقة ممتحنو منطقة الناصرة اضراب مستمر خصخصة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com