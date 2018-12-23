مستوطنون, يقتحمون, الأقصى,

افادت مصادر صحفية :"اقتحم عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك" وعشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة.

ونَشر "غليك" تسجيلا على صفحته "الفيسبوك" قائلا ان الاقتحام اليوم للصلاة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة زوجتي.وأوضح مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني لوكالة معا أن 112 مستوطنا من بينهم عضو الكنيست يهودا غليك، و63 طالبا يهوديا من المعاهد والجامعات، اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية بحراسة من قوات الاحتلال.واستنكر الشيخ الكسواني اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، مؤكدا على رفض الأوقاف الإسلامية كافة الاقتحامات من المستوطنين أو من أعضاء الكنيست أو الوزراء الاسرائيليين، والتي تتم بقوة السلاح والاحتلال، ولا تعطي لهم الحق في المسجد.وأضاف الشيخ الكسواني ان تسهيل اقتحامات المستوطنين للأقصى يقابله تشديدات تفرضها شرطة الاحتلال على دخول المسلمين اليه، في محاولة لفرض أمر وواقع جديد بالمسجد، وفي محاولة لتفريغ المسجد من أصحابه لكن هذه السياسة والتصرفات لن تثني المسلمين من الرباط والتواجد والقيام بواجبهم تجاه الأقصى.ودعا الشيخ الكسواني كافة المسلمين التواجد الدائم في المسجد الأقصى للصلاة والتعبد لتعزيز إٍسلاميته والمحافظة عليه.وفي سياق متصل اعتقلت سلطات الاحتلال المقدسي نظام أبو رموز من ساحات المسجد الأقصى.