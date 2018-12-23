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شبكة Jacki O تقدم بمناسبة الميلاد المجيد والسنة الجديدة: Gift Box-تغليفة هدية فاخرة للمرأة بـ599 ش فقط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحتوي التغليفة على قطعة مجوهرات واحدة من الماركات الرائدة في العالم: مجوهرات DiamonFire, مجوهرات Pandora ساعات ومجوهرات Tommy Hilfiger, Komono, أحمر شفاه MAC, شمعة معطرة من Yankee Candels, بطاقة بريدية, محفظة مجوهرات Pandora  وغيرها.. مفاجآت.التسهيل بين التواريخ 31.12.18 - 20 في شبكة حوانيت Jackie O.  خاضع للأنظمة, الخطأ مردود, حتى انتهاء المخزون, بدون ازدواجية حملات.





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