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مصرع سيدة دهساً في نتانيا



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اصيبت صباح اليوم عابرة سبيل اثر دهسها في مدينة نتانيا , وبحسب ما جاء في بيان الشرطة انها نقلت للمستشفى واصابتها كانت متوسطة , الا انها توفيت بعد الحادث بقليل .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
مصرع سيدة دهساً في نتانيا




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