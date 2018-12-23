مصرع, سيدة, دهساً, في, نتانيا,

اصيبت صباح اليوم عابرة سبيل اثر دهسها في مدينة نتانيا , وبحسب ما جاء في بيان الشرطة انها نقلت للمستشفى واصابتها كانت متوسطة , الا انها توفيت بعد الحادث بقليل .

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النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب 2018-12-23 | 15:00:14 زار يوم السبت الماضي النائب أكرم حسون قرية شعب وحل ضيفا على المجلس المحلي حيث كان...

هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة 2018-12-23 | 13:50:26 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان يوم غد الاثنين سيتم اغلاق شوارع...

إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين 2018-12-23 | 13:17:53 بكل فخر واعتزاز كرّمت إدارة مدرسة المتنبي الإعداديّة- طمرة، طلّابها المتفوّقين...

اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس 2018-12-23 | 13:06:32 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"خلال مطاردة سيارة كان سائقها يقود بتهور...

مستوطنون يقتحمون الأقصى 2018-12-23 | 12:37:58 افادت مصادر صحفية :"اقتحم عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك" وعشرات المستوطنين، صباح...

لوائح اتهام بحق 3 شبان من رهط واخرين من الخليل بشبهة التجارة بالسلاح في مناطق السلطة الفلسطينية 2018-12-23 | 11:12:27 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"شرطة اسرائيل تحارب ظاهرة التجارة...

ضبط سائق فلسطيني يقود سيارته بسرعة 179 كم/س في شارع رقم 1 2018-12-23 | 10:41:19 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"خلال نشاط لشرطة المرور في شارع رقم 1 بين...

طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير 2018-12-23 | 09:57:11 عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة رمات جان، صباح اليوم الاحد، على معالجة تسرّب مواد...

اختتام المؤتمر الرابع لدائرة تعميق المساواة في الهستدروت لتشغيل اصحاب الاعاقة في المجتمع العربي 2018-12-23 | 09:29:06 اختتم يوم أمس السبت في مدينة عكا المؤتمر الرابع لتشغيل ذوي الاعاقات في المجتمع...