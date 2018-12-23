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أومتيتي يعود إلى برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعود اللاعب الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، إلى مدينة برشلونة، اليوم الأحد، بعد فترة علاج من الإصابة التي يعاني منها في ركبته اليسرى.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن أومتيتي قضى رحلة علاجية استمرت 20 يومًا في قطر، بتوصية من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يخضع أومتيتي لمراجعة طبية في برشلونة فور عودته، لافتة إلى أن الأمور ما زالت غامضة حول قرار الفريق الطبي للنادي الكتالوني بشأن اللاعب.
يذكر أن برشلونة ضم مؤخرًا المدافع الكولومبي جيسون موريلو من فالنسيا، وذلك لتعويض الغيابات المتكررة لأومتيتي وفيرمايلين بسبب الإصابات.
أومتيتي يعود إلى برشلونة




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