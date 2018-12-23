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أصالة وحسين الجسمى وأحلام ومحمد عبده ينعون الأمير طلال بن عبد العزيز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سادت حالة من الصدمة داخل الوسط الفنى وخارجه بعد وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، اليوم عن عمر يناهز 88 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وقال عبد العزيز بن طلال إن عصر غدٍ الأحد ستقام صلاة الجنازة على والده فى جامع الإمام تركى بن عبد الله بالرياض.

ونعت المطربة أصالة الأمير طلال بن عبد العزيز قائلة: “الله يرحمّ أميرنا الغالى طلال بن عبد العزيز، ويغفر له ويصبّر أهله وأحبّته، ويحفظ السّعوديّة وأهلها”.

 وقدم المطرب حسين الجسمى التعازى فى وفاة الأمير طلال قائلاً: “اللهم اغفر لعبدك طلال بن عبد العزيز، وارحمه وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقّه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار”.
أصالة وحسين الجسمى وأحلام ومحمد عبده ينعون الأمير طلال بن عبد العزيز




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