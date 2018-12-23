لوائح, اتهام, بحق, 3, شبان, من, رهط, واخرين, من, الخليل, بشبهة, التجارة, بالسلاح, في, مناطق, السلطة, الفلسطينية,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"شرطة اسرائيل تحارب ظاهرة التجارة بالسلاح غير المرخص وتقوم باعتقال مشتبهين وابعادهم عن المواطنين من اجل العيش الامن والمحافظة على القانون ".

وأضاف البيان:"خلال نشاطر مشترك بين الشرطة وجهاز الامن العام الشاباك وصل بلاغ عن 3 شبان من سكان مدينة رهط مشتبهين بالتجارة بالاسلحة الغير مرخصة , في تاريخ 30.11 تمت ملاحقة احد المشتبهين 23 عاماً في معبر ميتار كان بطريقة الى مناطق السلطة الفلسطينية , وخلال تفتيش في سيارته تم ضبط 1000 رصاصة 5.56 ملم , الشاب اعتقل وتم تمديد اعتقاله".وأردف البيان:"خلال التحقيقات عملت قوات اليمار في منطقة النقب بالتعاون مع جهاز الامن العام الشاباك واعتقلت شابين اخرين من سكان رهط(26 , 27 عاماً ) , وتم تمديد اعتقالهم , مع تقدم التحقيقات تبين ان الشبان مشتبهين بالتجاربة بالاسلحة الغير مرخصة وتعاملوا مع تجار اسلحة فلسطينيين , كما وتم خلال التحقيق تسليم سلاح من نوه كارلو , كما وتم اعتقال مشتبين أخرين من الخليل بشبهة ضلوعهم بالقضية ".صباح اليوم الاحد تم تمديد لوائح اتهام بحق المشتبهين الخمسة.