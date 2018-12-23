تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-23 15:02:17 الرئيس ماكرون يُشيد بشجاعة قوات "برخان" |  2018-12-23 15:00:14 النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب |  2018-12-23 14:27:36 75 ألف مهنئ في "آخر عيد ميلاد" لأمبراطور اليابان |  2018-12-23 14:08:32 نتنياهو: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا لن يغير سياسة إسرائيل |  2018-12-23 13:50:26 هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة |  2018-12-23 13:20:46 لاعب ريال مدريد المنتظر يحفظ أسرار نيمار |  2018-12-23 13:19:17 أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" |  2018-12-23 13:17:53 إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين |  2018-12-23 13:06:32 اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس |  2018-12-23 11:28:54 مصرع سيدة دهساً في نتانيا |  2018-12-23 11:19:48 أومتيتي يعود إلى برشلونة |  2018-12-23 11:12:27 لوائح اتهام بحق 3 شبان من رهط واخرين من الخليل بشبهة التجارة بالسلاح في مناطق السلطة الفلسطينية |  2018-12-23 10:41:19 ضبط سائق فلسطيني يقود سيارته بسرعة 179 كم/س في شارع رقم 1 |  2018-12-23 10:38:33 السلطة الفلسطينية: سنتخذ قرارات من جانب واحد |  2018-12-23 09:57:11 طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لوائح اتهام بحق 3 شبان من رهط واخرين من الخليل بشبهة التجارة بالسلاح في مناطق السلطة الفلسطينية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"شرطة اسرائيل تحارب ظاهرة التجارة بالسلاح غير المرخص وتقوم باعتقال مشتبهين وابعادهم عن المواطنين من اجل العيش الامن والمحافظة على القانون ".


وأضاف البيان:"خلال نشاطر مشترك بين الشرطة وجهاز الامن العام الشاباك وصل بلاغ عن 3 شبان من سكان مدينة رهط مشتبهين بالتجارة بالاسلحة الغير مرخصة , في تاريخ 30.11 تمت ملاحقة احد المشتبهين 23 عاماً في معبر ميتار كان بطريقة الى مناطق السلطة الفلسطينية , وخلال تفتيش في سيارته تم ضبط 1000 رصاصة 5.56 ملم , الشاب اعتقل وتم تمديد اعتقاله".

وأردف البيان:"خلال التحقيقات عملت قوات اليمار في منطقة النقب بالتعاون مع جهاز الامن العام الشاباك واعتقلت شابين اخرين من سكان رهط(26 , 27 عاماً ) , وتم تمديد اعتقالهم , مع تقدم التحقيقات تبين ان الشبان مشتبهين بالتجاربة بالاسلحة الغير مرخصة وتعاملوا مع تجار اسلحة فلسطينيين , كما وتم خلال التحقيق تسليم سلاح من نوه كارلو , كما وتم اعتقال مشتبين أخرين من الخليل بشبهة ضلوعهم بالقضية ".

صباح اليوم الاحد تم تمديد لوائح اتهام  بحق المشتبهين الخمسة.




كلمات متعلقة

لوائح, اتهام, بحق, 3, شبان, من, رهط, واخرين, من, الخليل, بشبهة, التجارة, بالسلاح, في, مناطق, السلطة, الفلسطينية,

تابعونــا

النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب 2018-12-23 | 15:00:14

زار يوم السبت الماضي النائب أكرم حسون قرية شعب وحل ضيفا على المجلس المحلي حيث كان...

هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة 2018-12-23 | 13:50:26

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان يوم غد الاثنين سيتم اغلاق شوارع...

إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين إعداديّة المتنبي طمرة تكرّم طلابها المتفوّقين 2018-12-23 | 13:17:53

بكل فخر واعتزاز كرّمت إدارة مدرسة المتنبي الإعداديّة- طمرة، طلّابها المتفوّقين...

اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس اعتقال 4 شبان من الرملة بشبهة عدم الانصياع لأوامر الشرطة وحيازة مسدس 2018-12-23 | 13:06:32

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"خلال مطاردة سيارة كان سائقها يقود بتهور...

مستوطنون يقتحمون الأقصى مستوطنون يقتحمون الأقصى 2018-12-23 | 12:37:58

افادت مصادر صحفية :"اقتحم عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك" وعشرات المستوطنين، صباح...

مصرع سيدة دهساً في نتانيا مصرع سيدة دهساً في نتانيا 2018-12-23 | 11:28:54

اصيبت صباح اليوم عابرة سبيل اثر دهسها في مدينة نتانيا , وبحسب ما جاء في بيان الشرطة...

ضبط سائق فلسطيني يقود سيارته بسرعة 179 كم/س في شارع رقم 1 ضبط سائق فلسطيني يقود سيارته بسرعة 179 كم/س في شارع رقم 1 2018-12-23 | 10:41:19

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"خلال نشاط لشرطة المرور في شارع رقم 1 بين...

طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير 2018-12-23 | 09:57:11

عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة رمات جان، صباح اليوم الاحد، على معالجة تسرّب مواد...

اختتام المؤتمر الرابع لدائرة تعميق المساواة في الهستدروت لتشغيل اصحاب الاعاقة في المجتمع العربي اختتام المؤتمر الرابع لدائرة تعميق المساواة في الهستدروت لتشغيل اصحاب الاعاقة في المجتمع العربي 2018-12-23 | 09:29:06

اختتم يوم أمس السبت في مدينة عكا المؤتمر الرابع لتشغيل ذوي الاعاقات في المجتمع...

غدا الاثنين:مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة..اليكم المعلومات والتفاصيل غدا الاثنين:مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة..اليكم المعلومات والتفاصيل 2018-12-23 | 09:12:17

انهت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد التقليدية استعداداتها الأخيرة لمسيرة الميلاد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر مندا جثة شابة 19 عاما حرش قرب البلدة حناتون العثور الرينة ام الغنم داعش تنظيم سوريا تنفيذ عملية مفرق مسكنة جولاني اتحاد ابناء سخنين نصف نهائي كأس الدولة فريق كرة القدم قرعة بيت كفر قرع اعتقال شقيقين مشتبهين مسدس مخدرات مداهمة تفتيش بيت اعتقال شقيب السلام اصابة شاب متوسطة خطيرة الشرطة تحقق الجنوب النقب اطلاق نار اصابة شاب عربي اطلاق نار يافا مستشفى شرطة حادث تحقيق طفيفة محكمة العمل القطرية عودة ممتحني السياقة لمزاولة عملهم انتخابات مجلس الطائفة الروم الكاثوليك تزكية قائمة البديل الناصرة هدم اجزاء من بيت عائلة الزبارقة اللد وسط استنكار استنفارحسام جبارين صاحب اليبت الطائرة سقطت على المنزل زلفة احتراق نار قرية اختطاف مواطن ام الفحم مشتبهون اعتقال اللقية صفقة بيع مراشي 350 الف شيكل فدية اصابة شرطي في قرية دير حنا جراء سقوطه نقله للمستشفى امطار متفرقة منتصف الصيف فصل تساقط سقوط مركز البلاد انخفاض درجة الحرارةوفاة خالد شبل من الجديدة المكر متاثرا بجراحة بحادث دراجة ناريه ميسم أبو القيعان الشرطة اصابة وحشي اعتداء عربي فقط لكوني تل ابيب سوبر ماركت حورة النقب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com