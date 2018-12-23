ضبط, سائق, فلسطيني, يقود, سيارته, بسرعة, 179, كم/س, في, شارع, رقم, 1,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"خلال نشاط لشرطة المرور في شارع رقم 1 بين مفرق الموج ومفرق بيت هعرفاه , ضبطت الشرطة سائق فلسطيني من سكان بلدة السواحرة شرقي القدس يقود سيارته بسرعه 179 كم/س ".

وأضاف البيان:"الشارع الذي ضبط فيه السائق مسموح القيادة في بسرعة 80 كم/س فقط , الشرطة ستستمر بعملها لمحاربة مخالفي القانون في الشوارع من أجل سلامة السائقين والمارة , السائق تم دعوته للتحقيق وسيتم تقديمه للمحكمة".