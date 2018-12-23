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ضبط سائق فلسطيني يقود سيارته بسرعة 179 كم/س في شارع رقم 1



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"خلال نشاط لشرطة المرور في شارع رقم 1 بين مفرق الموج ومفرق بيت هعرفاه , ضبطت الشرطة سائق فلسطيني من سكان بلدة السواحرة شرقي  القدس يقود سيارته بسرعه 179 كم/س ".


وأضاف البيان:"الشارع الذي ضبط فيه السائق مسموح القيادة في بسرعة 80 كم/س فقط , الشرطة ستستمر بعملها لمحاربة مخالفي القانون في الشوارع من أجل سلامة السائقين والمارة , السائق تم دعوته للتحقيق وسيتم تقديمه للمحكمة".
ضبط سائق فلسطيني يقود سيارته بسرعة 179 كم/س في شارع رقم 1




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