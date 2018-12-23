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طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة رمات جان، صباح اليوم الاحد، على معالجة تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير في قسم الانف، الاذن والحنجرة.


يشار الى أن الحديث يدور حول تسرب مادة مؤكسدة من احدى الات التعقيم، حيث لاحظت عاملة نظافة الامر وشعرت بحرق بوجهها.

طواقم الاطفاء والانقاذ بمرافقة مركبة خاصة لمعالجة المواد الخطيرة عملوا في المكان حيث تم امتصاص المواد المتسربة وجمعها بخزانات خاصة الى حين وصول ممثلين عن وزارة حماية البيئة.




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