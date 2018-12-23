طواقم, الاطفاء, والانقاذ, تعالج, تسرّب, مواد, خطيرة, في, مستشفى, تل, هشومير,

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اختتم يوم أمس السبت في مدينة عكا المؤتمر الرابع لتشغيل ذوي الاعاقات في المجتمع...
انهت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد التقليدية استعداداتها الأخيرة لمسيرة الميلاد...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:"حريق شب...
جاء في بيان صادر عن المجلس المحلي كفرمندا:أقدمت مجموعة من خفافيش الليل بعد منتصف...
اصيب مساء اليوم السبت 16 شخصاً بجراح طفيفة اثر انقلاب حافلة قرب مفرق الكابري في...
يعتقد رئيس حزب العمل آفي جاباي أنه سيكون رئيس وزراء اسرائيل المقبل على الرغم من...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"اصابة شخص اثر استنشاق...
إزدانت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة بزينة وشجرة الميلاد إحتفالًا...
أقَرَّ المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد,...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:"تخليص امرأه تزحلقت وسقطت...